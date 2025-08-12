Sletio u provaliju duboku sedam metara: Među ozlijeđenima i maloljetnici

Prometne nesreće s teško ozlijeđenima dogodile su se na području mjesta Kornić i Dobrinj na Krku, izvijestili su iz policije.

Tijekom jučerašnjeg dana na području otoka Krka u dvije prometne nesreće teže su ozlijeđene četiri osobe, piše Riportal.

U prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći na području Dobrinja, teže su ozlijeđene dvije osobe, dok su tri osobe lakše ozlijeđene. Zbog neprilagođene brzine kretanja došlo je do zanošenja osobnog vozila kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Slovenije, slijetanja vozila na travnatu površinu te udara u metalnu ogradu i raslinje, kao i prevrtanja vozila koje se zaustavilo u provaliji dubine sedam metara.

U ovoj prometnoj nesreći teže su ozlijeđeni vozač i putnica u vozilu, maloljetna slovenska državljanka, dok je lakše ozlijeđeno preostalih troje putnika u vozilu, 20-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, te dvije državljanke Slovenije, od kojih jedna maloljetna, a druga u dobi od 18 godina.

U cilju prevencije prometnih nesreća i stradavanja sudionika policija i ovom prilikom upozorava na obvezu pridržavanja prometnih pravila i propisa, posebice u odnosu na poštivanje propisane brzine kretanja vozila te korištenje zaštite kacige namijenjene za vozače bicikala.