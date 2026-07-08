Doznajemo detalje nesreće u kojoj je sudjelovao Plenković: Vozač limuzine platio kaznu

Zagrebačka policija (PUZ) u srijedu je na upit RTL-a Danas otkrila detalje prometne nesreće u kojoj je prošlog četvrtka u Zagrebu sudjelovao premijer Andrej Plenković.

"Tijekom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićene osobe u prometu na području Zagreba, dogodila se prometna nesreća u kojoj su, prema provedenom očevidu, sudjelovala dva službena vozila policije kojima su, s upaljenim posebnih zvučnim i svjetlosnim znakovima upravljali policijski službenici za koje je utvrđeno da nisu bili pod utjecajem alkohola, niti je u prometnoj nesreći bilo ozlijeđenih osoba", istaknula je policija u odgovoru.

Dodaje kako je do nesreće došlo dolaskom do raskrižja Ulice Izidora Kršnjavoga i Ulicom Ljudevita Farkaša Vukotinovića. "Policijski službenik u prvom vozilu je zbog kolone vozila ispred sebe, skrenuo udesno na dio kolnika namijenjen kretanju vozila javnog gradskog prijevoza, nakon čega je, kod postavljene prometne opreme za izdvajanje tramvajskog prometa kolnika usporio radi izbjegavanja naleta na navedenu prometnu opremu. Drugo službeno vozilo također je skrenulo na isti dio kolnika i udarilo u prvo vozilo", navode iz policije.

Policajac platio novčanu kaznu

Ističu i kako je policajcu koji je upravljao vozilom izdana obavijest o počinjenom prekršaju te je platio novčanu kaznu za počinjene prekršaje.

"Vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći su u voznom stanju, ali zbog vidljivih oštećenja neće biti u operativnoj uporabi do njihovog popravka. Konačan iznos nastale štete na vozilima bit će poznat nakon popravka, koji će biti organiziran i proveden od strane nadležnih stručnih službi", zaključuje policija.