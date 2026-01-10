Prometna nesreća na A1! Vozi se jednim trakom, HAK poslao upozorenje vozačima

Zbog prometne nesreće na A1 između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom i uz ograničenje brzine od 60 km/h, izvještava Hrvatski autoklub. Fotografije s nadzornih kamera na autocestama pokazuju da je većina putova temeljito očišćena, iako u mnogim dijelovima zemlje i dalje ima snijega. On još uvijek povremeno pada u Lici i Gorskom kotaru, izvještava HAK, a zbog kiše se ponegdje ledi u dodiru s tlom te upozoravaju da su uvjeti za vožnju otežani.