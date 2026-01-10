FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SNIJEG POVREMENO PADA /

Prometna nesreća na A1! Vozi se jednim trakom, HAK poslao upozorenje vozačima

Prometna nesreća na A1! Vozi se jednim trakom, HAK poslao upozorenje vozačima
Foto: Hak
Zbog niskih je temperatura moguća poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle.
1 /38
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog prometne nesreće na A1 između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom i uz ograničenje brzine od 60 km/h, izvještava Hrvatski autoklub. Fotografije s nadzornih kamera na autocestama pokazuju da je većina putova temeljito očišćena, iako u mnogim dijelovima zemlje i dalje ima snijega. On još uvijek povremeno pada u Lici i Gorskom kotaru, izvještava HAK, a zbog kiše se ponegdje ledi u dodiru s tlom te upozoravaju da su uvjeti za vožnju otežani.

 

10.1.2026.
16:56
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hak
HakStanje Na CestamaPrometna Nesreća
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SNIJEG POVREMENO PADA /
Prometna nesreća na A1! Vozi se jednim trakom, HAK poslao upozorenje vozačima