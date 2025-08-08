Preminuo vozač (52) u kojeg se zabio 29-godišnjak za volanom Audija

Vozač (52) osobnog automobila Renault na kojeg je u utorak, oko 21.45 sati u Gornjostupničkoj ulici u Novom Zagrebu, naletio 29-godišnjak svojim Audijem, preminuo je u od zadobivenih ozljeda u petak u KBC-u Sestre milosrdnice, izvijestili su mediji.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) ranije je izvijestila da je 29-godišnjak, dolaskom do Gornjostupničke ulice kod broja 111, pretjecao vozila ispred sebe, pritom ne vodeći računa o položaju svojeg vozila, stanju i osobinama ceste zbog čega je naletio na Renault kojim je upravljao 52-godišnjak, a koji se kretao u smjeru sjevera radi skretanja ulijevo prema pošljunčanom terenu i isključivanja iz prometa.

Uslijed naleta, Renault se zarotirao i udario u nosač prometnog znaka - oznaka prestanka naseljenog mjesta Gornji Stupnik, nakon čega se zaustavio na pošljunčanom terenu, dodaje PUZ.

U PUZ-u su u srijedu izvijestili da je teško ozlijeđenom vozaču Renaulta pružena liječnička pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija sat vremena prije ubojstva bila na intervenciji u Mediki, zvao ih ubijeni aktivist