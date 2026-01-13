Pogledajte Bačvice: Legendarno mjesto picigina i kultno kupalište, sada ruglo i mjesto za beskućnike

Devastirane, zapuštene, ostavljene, pune smeća, razbijenog stakla... Prizori s Bačvica odavno šokiraju mnoge.

Simbol grada nekad je imao kultni status, zgrade kupališta danas su mjesto okupljanja beskućnika. Potpuno su devastirane, prepuštene zubu vremena, a arhitekti Ante Kuzmanić i Eugen Širola dobili su 1998. godine prestižnu nagradu „Vladimir Nazor“ za rekonstrukciju. Sada su dali idejna rješenja i promjene za novu temeljitu i petu rekonstrukciju.

A osim picigina, Bačvice su postale i mjesto legendarnog snimanja spota za reklamu pića Pipi u kojem je sudjelovala bivša Miss Jugoslavije Anna Sosso.