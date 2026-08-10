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STIGLE KAZNE /

Pijani mladić (25) pustio staforde pa napao ženu u Rijeci: 'Moraš mi dati psa!'

Pijani mladić (25) pustio staforde pa napao ženu u Rijeci: 'Moraš mi dati psa!'
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Foto: ilustracija: Dino Stanin/PIXSELL

Uz 900 eura kazne, muškarac mora platiti i 20 eura troškova postupka

10.8.2026.
11:55
Jaga Komazec
ilustracija: Dino Stanin/PIXSELL
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Općinski sud u Rijeci kaznio je državljanina Srbije (25) s ukupno 900 eura zbog dva prekršaja koja je počinio u srpnju prošle godine u središtu Rijeke.

Prema pravomoćnom prekršajnom nalogu, muškarac je 7. srpnja 2025. oko 19.35 sati ispred hotela Continental, pod utjecajem alkohola i droge, među većim brojem ljudi vodio dva staforda bez povodca i odgovarajućeg nadzora. Zbog toga je kažnjen s 200 eura.

Gurnuo ženu koja je štitila svog psa

Istom prilikom došlo je i do sukoba sa ženom koja se sagnula kako bi zaštitila svog manjeg psa. Sud je utvrdio da ju je muškarac snažno gurnuo pa je pala na tlo, nakon čega ju je primio iza glave i vikao: "Daj mi tog psa, moraš mi ga dati."

Potom ju je, prema nalogu, ponovno udario dlanom po stražnjem dijelu glave. Za narušavanje javnog reda i mira na naročito drzak način kažnjen je s dodatnih 700 eura.

Kako piše Večernji list, postupak je pokrenut na temelju optužnog prijedloga riječke policije, a sud je odluku donio na temelju iskaza svjedoka, bez održavanja glavne rasprave.

Uz 900 eura kazne, muškarac mora platiti i 20 eura troškova postupka. Ako u roku uplati dvije trećine kazne, odnosno 600 eura, smatrat će se da je kaznu podmirio u cijelosti.

SrbinRijekaOpćinski Sud RijekaNapad Na ženu
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