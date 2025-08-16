Ministarstvo o Hrvatu (23) uhićenom u Srbiji: 'Vratio se u Hrvatsku, dobio je zabranu ulaska u zemlju'

Nakon što je srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio da je na prosvjedima u Beogradu uhićen Hrvat, oglasilo se hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje je potvrdilo da se 23-godišnjak vratio u Hrvatsku.

Objavili su da je mladić s inicijalima B.H. sinoć doputovao iz Srbije, ali da negira sudjelovanje na prosvjedima.

"Hrvatski državljanin je sinoć iz Republike Srbije prešao u Republiku Hrvatsku. Prethodno mu je izrečena novčana kazna te zabrana ulaska na godinu dana. Sam navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih", tvrdi Ministarstvo.

Također su podsjetili na svoje preporuke kojima se hrvatskim državljanima savjetuje da odgode putovanja u Srbiju koja nisu nužna.

'Pratimo situaciju'

"MVEP i Veleposlanstvo RH u Beogradu će nastaviti pratiti situaciju te će, u suradnji s nadležnim institucijama, poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih državljana", dodali su.

Deseci ozlijeđenih i uhićenih, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine prosvjede u Srbiji završene u petak poslije ponoći.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26, sedam u Valjevu i devet u Pančevu.

Uhićeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao žandarmeriju.

POGLEDAJTE VIDEO: Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije