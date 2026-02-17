Bačić traži ispriku od Dabre, a Radić se nudi: 'Spremni smo ući u koaliciju uz jedan uvjet'

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić potvrdio je u utorak da je ta stranka spremna ući u vladajuću koaliciju, a kao uvjet za pregovore naveo je preuzimanje Ministarstva kulture i medija, nakon što je HSLS-ov Dario Hrebak zaprijetio izlaskom iz vladajuće većine.

"Cijelo vrijeme govorimo da je Ministarstvo kulture naš jedini uvjet da sjednemo za stol i pregovaramo o bilo kojoj vlasti s HDZ-om. Ako bi to bilo na stolu, spremni smo pregovarati“, izjavio je Radić Hini.

Govoreći o okolnostima u kojima bi DOMiNO ušao u vladajuću koaliciju, Radić je istaknuo kako, bez tog resora, s HDZ-om nemaju o čemu razgovarati. DOMiNO u Hrvatskom saboru ima tri zastupnika.

Radić smatra da aktualno Ministarstvo kulture i medija ne vodi politiku u skladu s, kako je rekao, konzervativnom i suverenističkom orijentacijom vlade.

"Smatramo da Ministarstvo kulture djeluje kao da je na vlasti SDP i Možemo!, a ne konzervativna vlada. Način financiranja, preraspodjela sredstava i cjelokupno funkcioniranje nisu u skladu s politikom kakvu bi takva vlada trebala provoditi“, rekao je.

Na upit odnosi li se to na financiranje srpskog tjednika Novosti, Radić je odgovorio kako je problem širi. "Sve je na stolu jer smatramo da politika i način preraspodjele sredstava koji provodi to ministarstvo nisu u duhu konzervativne suverenističke vlade, nego više lijevo-liberalne. I to je naš jedini uvjet“, poručio je Radić.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je u nedjelju izlaskom iz vladajuće koalicije zbog snimke na kojoj zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

Bačić: Očekujem da se Dabro ispriča

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je u utorak nakon sastanka vladajuće većine da su svi članovi koalicije osudili neprimjereno pjevanje Josipa Dabre i rekao kako očekuje da se Dabro ispriča.

Bačić je istaknuo kako je vladajuća većina stabilna i da će u petak na glasovanju novi ministar Alen Ružić dobiti potporu svih članova koalicije. Rekao je i kako je "glazbeni izričaj” Josipa Dabre bio neprimjeren i štetan, prije svega za Domovinski pokret, ali i da na određeni način radi štetu i vladajućoj većini.

"Taj njegov glazbeni izričaj bio je apsolutno neprimjeren, štetan i nitko to ne može podržati. Svi smo u vladajućoj većini osudili takvo Dabrino pjevanje i mislim da će se i on i Domovinski pokret o tome još ovih dana dodatno izjasniti”, rekao je Bačić.

Na novinarsko pitanje očekuje li da se Dabro javno ispriča, ministar je odgovorio da očekuje i da bi jako dobro bilo da se ispriča za "ovakav stih koji je otpjevao”.

Na pitanje i što smatra da bi bila primjerena sankcija za Dabru odgovorio je da će o načinu razgovora i postupanja s Dabrom na svom sastanku odlučiti Domovinski pokret.

Ministar je rekao i da je vladajuća koalicija stabilna i da je sigurno svih 76 ruku što će se vidjeti, kaže, već na prvom glasovanju.

Na pitanje kako to zna kada HSLS danas nije bio na koalicijskom sastanku, Bačić je odgovorio da se s koalicijskim partnerima može razgovarati i izvan Banskih dvora kada postoje potrebe da se razgovara i potvrdio da će HSLS dići ruku za novog ministra.

Na novinarsko pitanje je li mu neugodno zbog ponašanja člana vladajuće koalicije odgovorio je da su njegovi stavovi jasni, kao i stavovi HDZ-a i kada je u pitanju Drugi svjetski rat, kada je u pitanju podjela hrvatskog naroda i kada je u pitanju odnos prema svim totalitarizmima.

Dodao je i kako očekuje od svakoga da jednako postupa prema svim totalitarizmima, pogotovo prema zločinima koji su se događali u Domovinskom ratu gdje se često puta preko njih prelazi i olako se komentiraju.

"Da ne govorim da nismo ovako inzistirali kada su pojedini dužnosnici s ljevice govorili kako 45' nije napravljeno dovoljno zločina hrvatskom narodu i da nije bilo dovoljno obračuna na Bleiburgu. Nije to bilo samo sa strane SDP-a, bilo je, čini mi se, i u HSS-u sličnih izjava. To ne opravdava Josipa Dabru, ali isto tako ne opravdava da u medijima i javnosti postoje dvostruki kriteriji prema zločinu u Drugom svjetskom ratu”, istaknuo je Bačić.

Na novinarsko pitanje ima li garanciju Domovinskog pokreta da se slična situacija neće ponoviti tim više jer je HSLS rekao da to više ne želi tolerirati, Bačić je odgovorio da, uz dužno poštovanje prema HSLS-u, njima u HDZ-u nitko ne treba na takav način docirati jer im je potpuno jasno da je Dabrino ponašanje neprimjereno i neprihvatljivo.

DORH potvrdio da provodi izvide oko Dabrine videosnimke

Državno odvjetništvo (DORH) potvrdilo je kako provodi izvide vezane uz videosnimku na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića. Tužiteljstvo je u odgovoru na upit provodi li izvide vezane uz videosnimku istaknulo da je postupanje tijekom izvida tajno, sukladno zakonskim odredbama.

Na facebooku je u nedjelju objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske.

Uz to, Dabro dodaje i "samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Mediji u utorak prenose još jednu snimku s Josipom Dabrom koji svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata. Objavljena snimka datira s kraja travnja prošle godine.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio istup zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji u videozapisu neskriveno veliča čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu.

Premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak nakon sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a osudio postupak DP-ovca Josipa Dabre i izvijestio je da je razgovarao s koalicijskim partnerima da će od Dabre tražiti da se takva praksa više ne ponavlja, te vjeruje da to neće ugroziti stabilnost koalicije.

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je u utorak da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike".

Dabro je bio ministar poljoprivrede u Vladi premijera Andreja Plenkovića, no podnio je ostavku nakon što je javno objavljena videosnimka na kojoj u vožnji automobilom puca iz pištolja kroz prozor kao suvozač, a potom i videosnimka na kojoj daje sinu da koristi automatsko oružje.

Zbog toga je protiv njega podignuta i optužnica za povredu prava djeteta, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

POGLEDAJTE VIDEO: Macan o Dabri: 'Možda su oni koji žele uskočiti na mjesto DP-a plasirali snimku?'