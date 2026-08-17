Usred sezone pokvario se najveći trajekt Jadrolinije: Sve veze s Italijom obustavljene!

Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, zbog ozbiljnog kvara motora dulje će vrijeme biti izvan prometa, zbog čega su do daljnjega obustavljene trajektne linije između Hrvatske i Italije, doznaje tportal.

Brod je povezivao Split s Barijem i Anconom te Dubrovnik s Barijem, a kvar se dogodio usred ljetne sezone i ferragosta, kada je promet prema Italiji posebno intenzivan.

"Dalmacija" tijekom vikenda nije isplovila iz Dubrovnika, a prema neslužbenim informacijama, popravak bi mogao potrajati.

Otkazana putovanja prema Italiji

Iz Jadrolinije su potvrdili tehnički problem te se ispričali putnicima kojima su putovanja otkazana.

"Zbog tehničkog problema broda Dalmacija moramo otkazati nadolazeća putovanja na trajektnim linijama prema Anconi i Bariju. Svim putnicima osiguran je povrat sredstava i troškova prouzročenih otkazivanjem putovanja sukladno Uredbi (EU) br. 1177/2010. Činimo sve što je u našim mogućnostima kako bismo putnicima ponudili alternativni prijevoz. Stručne službe Jadrolinije čine sve kako bi brod Dalmacija što prije bio uključen u plovidbu, o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti javnost", kažu iz Jadrolinije.

Iz kompanije zasad nisu otkrili o kakvom se točno kvaru radi niti koliko bi popravak mogao trajati. Nisu odgovorili ni postoji li zamjenski brod koji bi preuzeo linije prema Italiji, pa zasad nije poznato kada bi se promet mogao normalizirati.

Posebno je važna linija između Splita i Ancone, koja je formalno cjelogodišnja i povezuje Dalmaciju s Italijom, dok su linije prema Bariju sezonske i tijekom ljeta ih koristi velik broj turista.

Najveći brod Jadrolinije

"Dalmacija" je u flotu Jadrolinije stigla 2024. godine, a nabavljena je za 18 milijuna eura. Brod je izgrađen 1993. u Norveškoj, a 2014. godine prošao je veliku rekonstrukciju.

Kapacitet mu je oko 1800 putnika i 350 automobila, zbog čega je riječ o najvećem trajektu državnog brodara.

Njegova nabava izazivala je dio kritika jer brod izvorno nije bio prilagođen klasičnim noćnim linijama na Jadranu. Tek je tijekom kasnijeg remonta vraćeno desetak kabina, a ugrađena su i avionska sjedala.

Problemi s linijama i prošle godine

Ovo nije prvi put da Jadrolinija prekida veze prema Italiji. I prošlog proljeća promet između Splita i Italije bio je obustavljen, tada zbog nedostatka brodova potrebnih za održavanje domaćih linija.

Dalmacija je i ovog ljeta dio vremena bila angažirana na linijama između Splita i obližnjih otoka, a tek potom ponovno usmjerena prema Italiji.

Sada je, nakon kvara, ostala izvan prometa, a putnici čekaju informaciju kada bi veze s Anconom i Barijem mogle ponovno biti uspostavljene.