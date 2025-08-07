Inspekcija o azbestu u Brodosplitu: 'Otpad se ne može zbrinuti u Hrvatskoj'

Državni inspektorat izvijestio je da provodi nadzor u brodogradilištu Brodograđevna industrija Split d.d., vezano uz planirano uklanjanje panela koji sadrže azbest s broda Moby Drea, koji plovi pod talijanskom zastavom.

U dosadašnjem tijeku nadzora utvrđeno je da postupak demontaže navedenih panela još nije započeo, već se trenutačno na brodu izvode radovi premještanja brodskog namještaja.

"U vezi s planiranim radovima demontaže panela koji sadrže azbest, inspekcija zaštite okoliša upozorila je pravnu osobu na zapisnik da se opasni azbestni otpad, koji će nastati tim postupkom, ne može zbrinuti u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 117. Zakona o gospodarenju otpadom. Inspekcija zaštite okoliša o navedenome će obavijestiti i vlasnika broda Moby Drea.

Paneli koji sadrže azbest, a koji se planiraju ukloniti demontažom s broda Moby Drea, smatraju se opasnim otpadom koji podliježe prethodnom notifikacijskom postupku i pribavljanju odobrenja nadležnog tijela za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada", naglašava DIRH-a.

Nadležne inspekcije i dalje će provoditi aktivnosti s ciljem očuvanja javnog zdravlja, zaštite okoliša te zaštite interesa Republike Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Šuta pozvao Splićane na prosvjed: Protiv broda s azbestom, ali i protiv vlastite stranke