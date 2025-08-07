AI i virtualni sugovornici nisu bezopasni? Stručnjaci upozoravaju na negativne posljedice

U posljednjih nekoliko godina korištenje hardvera, aplikacija i softvera koji koriste umjetnu inteligenciju postalo je svakodnevno. Aplikacije poput Chat GPT-a i Google Geminija također su vrlo popularne na Balkanu, sa stotinama tisuća korisnika.

Međutim, tehnološki stručnjaci i psiholozi sve više upozoravaju da pretjerana svakodnevna upotreba AI alata i aplikacija, te pretjerano oslanjanje na njih u poslu ili učenju, mogu imati negativne posljedice na naše mentalno zdravlje. Osjećaj usamljenosti ili izolacije uobičajen je među korisnicima koji provode dulje vrijeme sa svojim 'virtualnim sugovornikom'.

Ovisnost o umjetnoj inteligenciji

Takvi učinci nisu novi. Čak i prije nekoliko desetljeća kada je internet još bio 'vijest', korisnici su u to vrijeme izjavljivali da im je ugodnije provoditi više vremena na internetu i na raznim forumima i aplikacijama za razmjenu poruka (poput bivšeg ICQ-a) nego u razgovoru s prijateljima i obitelji.

Isto se događa i danas s novom vrstom 'online prijatelja' - umjetnom inteligencijom. Mnogi korisnici već su počeli stalno se oslanjati na Gemini i Chat GPT u svom svakodnevnom životu za informacije ili odgovore, ili samo 'ležerni chat'. Budući da se sami AI modeli stalno razvijaju i poboljšavaju, te da 'znaju' više i imaju podatke od sve većeg broja korisnika, u sljedećih nekoliko godina očekuje se pojava 'ovisnosti o AI-ju', baš kao što se to već dogodilo s ovisnošću o online klađenju i ovisnošću o videoigrama.

POGLEDAJTE VIDEO: Povjesničari, stjuardese, pisci: Koga će prvog zamijeniti umjetna inteligencija?