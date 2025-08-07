Konstituirano Gradsko vijeće Rijeke: Za predsjednika izabran Robert Kurelić

Gradsko vijeće Rijeke konstituirano je u četvrtak u trećem pokušaju, većinom od 16 glasova vijećnika za predsjednika Vijeća izabran je Robert Kurelić, kandidat koalicije stranaka Akcija mladih-Unija Kvarnera-Centar-Fokus-HSU-Alternativa.

Kurelić je bio kandidat za predsjednika i u dva prethodna pokušaja konstituiranja Gradskog vijeća, ali tada nije dobio dovoljno glasova, odnosno nedostajao mu je jedan vijećnički glas.

U trećem pokušaju za njega je glasalo 16 vijećnika, 11 s liste koalicije, dva vijećnika Mosta i tri s nezavisne liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića. S Filipovićeve liste su dva od tri vijećnika i u dva prethodna pokušaja bili za Kurelića, a prevagu je ovog puta donio treći vijećnik, Stefan Mataja Mafrici, koji im se pridružio i glasao za Kurelića.

Protiv Kurelićeva izbora bili su vijećnici SDP-a, IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku, koji su na izborima izašli u koaliciji, te dva vijećnika Možemo. Pet vijećnika HDZ-a izašlo je iz vijećnice tijekom glasanja.

Konkretni i otvoreni razgovori

Marin Račić (Centar), govoreći u ime koalicije koja je predložila Kurelića, istaknuo je da su svim drugim poliitčkim opcijama nudili projektnu suradnju, a pomak se dogodio proteklih tjedana prije ove sjednice. Obavljeni su vrlo konkretni i otvoreni razgovori, rekao je Račić.

Ana Trošelj (PGS) požalila se na nedostatak komunikacije s većinskom koalicijom, istaknuvši da predstavnici PGS-a ni jednom nisu pozvani na formalne razgovore o suradnji u Gradskom vijeću.

Josip Ostrogović obrazložio je odustajanje HDZ-a od glasanja time što je koalicija oko Akcije mladih odbila HDZ-ovu "ruku suradnje, koja je nuđena bez ultimatuma".

"Oslonili su se na vijećnike s liste bivšega gradonačelnika, a to nije put prema ozbiljnom upravljanju gradom, nego je riječ o političkom eksperimentu. Ne podržavamo ono što ne zadovoljava osnovne kriterije političke ozbiljnosti", kaže Ostrogović.

Opasnost od ponavljanja izbora

Stefan Mataja Mafrici je svoj potez opravdao interesom građana. "U protekla dva pokušaja izbora trebali smo naći konstruktivno rješenje, a za neuspjeh je krivica u prvom redu na većinskoj koaliciji", rekao je.

No, ovog puta je podržao Kurelića kako bi se otklonila opasnost od ponavljanja izbora i zastoja koji bi to donijelo. Upozorio je da bi mogući tehnički gradski proračun isključio potrebe najranjivijih skupina građana Rijeke.

Za potpredsjednike Vijeća izabrani su Tanja Savić, vijećnica s nezavisne liste Marka Filipovića, kao predstavnica nacionalnih manjina, i Goran Palčevski (SDP).

Gradonačelnica Iva Rinčić na kraju konstituirajuće sjednice komentirala je brojne kritike na način razgovora i komunikacija oko konstituiranja Vijeća. "Mogli su biti bolji i transparentniji pregovori, no oni nisu bili ni na koji način vođeni osobnim interesima nego isključivo boljitkom grada Rijeke", ustvrdila je.

Poručila je da će se to nastojati poboljšati u daljnjim razgovorima i predlaganjima projekata, točaka sjednica i sastavljanja gradskog proračuna.

