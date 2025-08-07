Bulj nemilosrdno odgovorio Vučiću: 'Znamo kako u Srbiji završavaju takvi kao ti'

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj odgovorio je srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću koji je kritizirao koncert Marka Perkovića Thompsona na hipodromu u Sinju i optužio posjetitelje koncerta za slavljenje ustaštva.

U podužoj objavi na društvenim mrežama, Bulj se obrušio na Vučića i njegove kritike te ustvrdio da srbijanskog predsjedsjednika boli Oluja, koja je "čist kao suza", Sinj te hrvatsko zajedništvo.

"Vučiću, znam da te boli koncert u Sinju jer ne možeš prebolit Oluju, a u Sinju se dogodila najveličanstvenija proslava Oluje u povijesti", započeo je svoj status Bulj.

"Znam četniče Vučiću da te muči koncert u Sinju. Znam da ti smeta što se u mom gradu, podno Kamička i kipa naše čudotvorne Gospe Sinjske, okupilo više od 200 tisuća Hrvatica i Hrvata na najvećoj proslavi Oluje dosad i jednom od najvećih koncerata na svijetu.

Kažeš da nas je bilo 300 tisuća. Očito ste dobro pratili što se događa u Sinju. Dobro su tvoje službe zabilježile i koliko nas ima i kako veličanstveno slavimo. Znamo mi što tebi smeta. Smeta ti Oluja jer je Oluja poraz tvoje bolesne velikosrpske ideje, ideje zbog koje si huškao Srbe u okupiranoj Glini, zbog koje si lagao narod i poticao ih da ratuju protiv svoje države Hrvatske i tako ih zavio u crno.

Dok hrvatski narod slavi slobodu i život, ti i dalje širiš mitove i mržnju. Dok mi gradimo budućnost, ti Srbiju držiš taocem vlastitih laži", objavio je Bulj.

'Boli te Sinj'

Vučića je optužio da svoj narod drži u prošlosti kako bi mogao "vladati i pljačkati" dalje sa "svojom kriminalnom klikom" pa mu savjetovao da se primi spašavanja vlastite glave jer mu "dolazi kraj".

"Umjesto da vodiš svoj narod prema miru i razvoju, ti ga držiš u blatu prošlosti, da bi mogao i dalje vladati i pljačkati zajedno sa svojom kriminalnom klikom. Zato te boli Sinj. Boli te hrvatska pjesma, hrvatska snaga i hrvatsko zajedništvo. Boli te jer znaš da unatoč svim napadima, lažima i provokacijama, hrvatski narod je živ, uspravan i svoj na svome!

A ti, četniče Vučiću, radije se primi spašavanja vlastite glave jer što više uništavaš Srbiju, to je vjerojatnije da će ti vlastiti narod presuditi.

Ne Hrvatska. Ne Zapad. Nego oni koje si izdao, obmanuo i ostavio da gladuju dok ti i dalje živiš u poraženim mitovima iz 90-ih.

Kažeš da Hrvatska Zapadu služi kao šaka za obračun sa Srbijom koja jača i to pokazuje u kakvim deluzijama držiš svoju zemlju zatočenom.

Tvoja Srbija je nebitna i nerazvijena zemlja koja više nije ni prava demokracija nego gotovo autokracija koju vodi tvoja kriminalna klika.

Dolazi ti kraj i zato si nervozan. A znamo kako u Srbiji završavaju takvi kao ti. A Oluja je bila i ostaje čista kao suza. I neka te boli", zaključio je Bulj.

U objavi se referira na Vučićevu izjavu srbijanskoj televiziji gdje je komentirao proslavu 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja i Thompsonov koncert u Sinju koji je u ponedjeljak, prema procjenama, okupio 150.000 posjetitelja. Srbijanski predsjednik to je nazvao slavljenjem ustaštva i najgorim oblikom nacizma.

"Da dovedete 300.000 ljudi na koncert koji slavi ustaštvo, to se rađa godinama. Ne postoji gori oblik nacizma. U Europi takav nije postojao. Za to su potrebne godine pripremanja javnog mnijenja, godine uvježbavanja ljudi da to prihvate, godine odgajanja djece da to bude tako. Vidjeli ste onu tužnu snimku gdje dječica od sedam-osam godina viču 'za dom spremni' s drvenim puškama i pjevaju 'Bojnu Čavoglave' Marka Perkovića Thompsona", kazao je Vučić.

Srbijanski predsjednik uvjeren je da Zapad nije reagirao na "slavljenje ustaštva" jer #mora postojati ta vrsta Hrvatske kao njihove sile, ispružene ruke prema Srbiji i još nekim malim zemljama u okruženju".

POGLEDAJTE VIDEO: Miro Bulj za RTL Danas nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju