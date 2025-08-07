Bugatti Rimac lansirao čudo koji će i bogove ostaviti bez daha: 1600 konjskih snaga i stakleni krov

Već više od stoljeća, Bugatti marka njeguje umjetnost coachbuildinga izrade jedinstvenih vozila po narudžbi. Danas Bugatti Rimac otkriva novi program Bugatti marke - Solitaire, ultra-ekskluzivni program posvećen stvaranju potpuno unikatnih automobila, s vrhunskom pažnjom prema detaljima, personalizaciji i majstorskoj izradi. Prva takva kreacija je Brouillard, jedinstveni coupé inspiriran omiljenim konjem osnivača marke, Ettorea Bugattija.

"Program Solitaire omogućuje nam da istražimo vizije klijenata dajući nam veću fleksibilnost u interpretaciji klasičnih Bugatti dizajnerskih elemenata. Svaki Solitaire model bit će neusporediv, s razinom pažnje prema detaljima kakva se ne viđa ni u najekskluzivnijim automobilskim kreacijama", izjavio je Hendrik Malinowski, komercijalni direktor Bugatti Rimca.

Brouillard je izrađen na najsnažnijoj verziji Bugattijeve W16 platforme s motorom od 1.600 KS koja predstavlja vrhunac gotovo dvadeset godina inženjerskog razvoja. Dizajn automobila fokusira se na fluidne, organski oblikovane površine koje podsjećaju na mišićavo tijelo konja. Nema oštrih linija – već skulpturalna elegancija i jednostavnost koja skriva tehničku kompleksnost.

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

"Učiniti da nešto izgleda jednostavno zapravo je nevjerojatno složeno", dodaje Frank Heyl, direktor dizajna. "Dizajn mora integrirati sve potrebne tehnološke aspekte, svu termodinamiku i aerodinamiku hiper sportskog automobila s 1.600 KS, a istovremeno slijediti temeljnu filozofiju – koju smo postavili i mi i klijent – da Brouillard odiše dostojanstvom", rekao je Hely.

Spoj svih umjetničkih pravaca obitelji Bugatti

Kako navodi Bugatti Rimac, pažljivom raspodjelom volumena, donja trećina vozila izvedena je u tamnim tonovima koji se vizualno povezuju s vlastitom sjenom automobila. Većina percepcije automobila dolazi iz njegove gornje dvije trećine, što u ovom slučaju stvara dojam lakše, dinamičnije siluete – koja izgleda niže i duže – dok kotači izgledaju proporcionalno veći.

Aerodinamički elementi, poput fiksnog stražnjeg spoilera i inovativnog difuzora, besprijekorno su integrirani u tijelo vozila, dok unutrašnjost postavlja nove standarde luksuza i zanatske izvrsnosti. Materijali uključuju tkanine s uzorkom tartana, konjsku dlaku Le Crin i zeleno tonirani karbonski kompozit, uz aluminijske detalje i stakleni krov koji povezuje eksterijer s interijerom. Mjenjač je izrađen iz jednog komada aluminija i sadrži ručno izrađenu skulpturu konja Brouillarda u umetku od jantara.

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

Vlasnik ovog jedinstvenog primjerka istaknuti je kolekcionar Bugatti automobila i umjetnina obitelji Bugatti, uključujući djela Carla i Rembrandta Bugattija. Brouillard automobil je zamišljen kao spoj svih umjetničkih pravaca obitelji Bugatti – s konjem kao glavnim simbolom Ettoreove inspiracije.

Bugatti Brouillard bit će službeno predstavljen na Monterey Car Weeku, kao prvi projekt Solitaire programa, a u sklopu kojeg će se ubuduće proizvoditi najviše dva vozila godišnje, koristeći postojeće pogonske sklopove, ali s jedinstvenim karoserijama i interijerima.

