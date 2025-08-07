Bugatti Rimac lansirao čudo koji će i bogove ostaviti bez daha: 1600 konjskih snaga i stakleni krov
Brouillard je izrađen na najsnažnijoj verziji Bugattijeve W16 platforme s motorom od 1.600 KS koja predstavlja vrhunac gotovo dvadeset godina inženjerskog razvoja
Već više od stoljeća, Bugatti marka njeguje umjetnost coachbuildinga izrade jedinstvenih vozila po narudžbi. Danas Bugatti Rimac otkriva novi program Bugatti marke - Solitaire, ultra-ekskluzivni program posvećen stvaranju potpuno unikatnih automobila, s vrhunskom pažnjom prema detaljima, personalizaciji i majstorskoj izradi. Prva takva kreacija je Brouillard, jedinstveni coupé inspiriran omiljenim konjem osnivača marke, Ettorea Bugattija.
"Program Solitaire omogućuje nam da istražimo vizije klijenata dajući nam veću fleksibilnost u interpretaciji klasičnih Bugatti dizajnerskih elemenata. Svaki Solitaire model bit će neusporediv, s razinom pažnje prema detaljima kakva se ne viđa ni u najekskluzivnijim automobilskim kreacijama", izjavio je Hendrik Malinowski, komercijalni direktor Bugatti Rimca.
Brouillard je izrađen na najsnažnijoj verziji Bugattijeve W16 platforme s motorom od 1.600 KS koja predstavlja vrhunac gotovo dvadeset godina inženjerskog razvoja. Dizajn automobila fokusira se na fluidne, organski oblikovane površine koje podsjećaju na mišićavo tijelo konja. Nema oštrih linija – već skulpturalna elegancija i jednostavnost koja skriva tehničku kompleksnost.
"Učiniti da nešto izgleda jednostavno zapravo je nevjerojatno složeno", dodaje Frank Heyl, direktor dizajna. "Dizajn mora integrirati sve potrebne tehnološke aspekte, svu termodinamiku i aerodinamiku hiper sportskog automobila s 1.600 KS, a istovremeno slijediti temeljnu filozofiju – koju smo postavili i mi i klijent – da Brouillard odiše dostojanstvom", rekao je Hely.
Spoj svih umjetničkih pravaca obitelji Bugatti
Kako navodi Bugatti Rimac, pažljivom raspodjelom volumena, donja trećina vozila izvedena je u tamnim tonovima koji se vizualno povezuju s vlastitom sjenom automobila. Većina percepcije automobila dolazi iz njegove gornje dvije trećine, što u ovom slučaju stvara dojam lakše, dinamičnije siluete – koja izgleda niže i duže – dok kotači izgledaju proporcionalno veći.
Aerodinamički elementi, poput fiksnog stražnjeg spoilera i inovativnog difuzora, besprijekorno su integrirani u tijelo vozila, dok unutrašnjost postavlja nove standarde luksuza i zanatske izvrsnosti. Materijali uključuju tkanine s uzorkom tartana, konjsku dlaku Le Crin i zeleno tonirani karbonski kompozit, uz aluminijske detalje i stakleni krov koji povezuje eksterijer s interijerom. Mjenjač je izrađen iz jednog komada aluminija i sadrži ručno izrađenu skulpturu konja Brouillarda u umetku od jantara.
Vlasnik ovog jedinstvenog primjerka istaknuti je kolekcionar Bugatti automobila i umjetnina obitelji Bugatti, uključujući djela Carla i Rembrandta Bugattija. Brouillard automobil je zamišljen kao spoj svih umjetničkih pravaca obitelji Bugatti – s konjem kao glavnim simbolom Ettoreove inspiracije.
Bugatti Brouillard bit će službeno predstavljen na Monterey Car Weeku, kao prvi projekt Solitaire programa, a u sklopu kojeg će se ubuduće proizvoditi najviše dva vozila godišnje, koristeći postojeće pogonske sklopove, ali s jedinstvenim karoserijama i interijerima.
