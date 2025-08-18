PROFITIRALI SU /

Imamo podatke o potrošnji za Thompsonov koncert u Sinju: Jedni bome mogu trljati ruke, rast je veći od 700 posto

Koliko se trošilo?

18.8.2025.
8:48
Jakov SedlarMirjana Posavac
Svi se sjećamo scena otprije dva tjedna kada je Sinj bio doslovce krcat posjetiteljima. 

Prvo su se mnogi zaputili tamo radi Alke, ali ona je u zadnji čas odgođena. No zato je grad zbog Thompsonovog koncerta vrvio ljudima. 

Stoga imamo podatke Porezne uprave o potrošnji u Sinju od 1. do 5. kolovoza s usporedbom prošle godine.

 

Iznenađujuće je što iznosi fiskaliziranih računa u trgovini na veliko i malo nisu uopće značajno porasli, ali drastičan je rast vidljiv kod djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluge hrane. Tu ugostitelji i iznajmljivači mogu trljati ruke. 

Usporedba brojki

Broj računa - Trgovina na veliko i malo

1.-5. 8. 2024.                        1.-5. 8. 2025.

123,747                                144,240

Broj računa - Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluga hrane

1.-5. 8. 2024.                        1.-5. 8. 2025.

39,403                                  127,607

Iznos računa - Trgovina na veliko i malo

1.-5. 8. 2024.                       1.-5. 8. 2025.

2,145,291.96 eura               2,422,477.75 eura

Iznos računa - Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluga hrane

1.-5. 8. 2024.                       1.-5. 8. 2025.

360,639.32 eura                  2,858,680.90 eura

Sve u svemu, iznosi fiskaliziranih računa u trgovini na veliko i malo nisu toliko porasli (14 posto), ali ogroman je zato rast kod onih koji su iznajmili apartmane ili pripremali hranu - skok veći od 700 posto. 

