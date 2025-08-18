Imamo podatke o potrošnji za Thompsonov koncert u Sinju: Jedni bome mogu trljati ruke, rast je veći od 700 posto

Svi se sjećamo scena otprije dva tjedna kada je Sinj bio doslovce krcat posjetiteljima.

Prvo su se mnogi zaputili tamo radi Alke, ali ona je u zadnji čas odgođena. No zato je grad zbog Thompsonovog koncerta vrvio ljudima.

Stoga imamo podatke Porezne uprave o potrošnji u Sinju od 1. do 5. kolovoza s usporedbom prošle godine.

Iznenađujuće je što iznosi fiskaliziranih računa u trgovini na veliko i malo nisu uopće značajno porasli, ali drastičan je rast vidljiv kod djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluge hrane. Tu ugostitelji i iznajmljivači mogu trljati ruke.

Usporedba brojki

Broj računa - Trgovina na veliko i malo

1.-5. 8. 2024. 1.-5. 8. 2025.

123,747 144,240

Broj računa - Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluga hrane

1.-5. 8. 2024. 1.-5. 8. 2025.

39,403 127,607

Iznos računa - Trgovina na veliko i malo

1.-5. 8. 2024. 1.-5. 8. 2025.

2,145,291.96 eura 2,422,477.75 eura

Iznos računa - Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluga hrane

1.-5. 8. 2024. 1.-5. 8. 2025.

360,639.32 eura 2,858,680.90 eura

Sve u svemu, iznosi fiskaliziranih računa u trgovini na veliko i malo nisu toliko porasli (14 posto), ali ogroman je zato rast kod onih koji su iznajmili apartmane ili pripremali hranu - skok veći od 700 posto.

