Gužve prema moru: Na Lučkom kolona od 4 kilometra, do Bosiljeva 'puževim koracima'

Danas slavimo blagdan Velike Gospe, a time je i službeno počeo produženi vikend. Iako su i jučer bile velike gužve prema Jadranu, čini se da nisu još svi otputovali.

Tako je i jutros pojačan promet na pojedinim dionicama autocesta osobito u smjeru mora, na pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, izvijestili su iz HAK-a.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila). Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Lici.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kolona je oko 4 kilometra kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina.

Vozi se usporeno

Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru Dubrovnika, a na dionici između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II vozi se usporeno u kolonama u pokretu.

Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti A2 kolona je oko 500 metara.

Na A3, uključujući zagrebačku obilaznicu povećana je gustoća prometa između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, a kolona iz smjera Buzina prema naplati Lučko je oko 4 kilometra.

Kolona osobnih i teretnih vozila pred GP Bajakovo u smjeru Srbije je oko 2 kilometra.

Danas, na blagdan Velike Gospe, očekuje se velik broj hodočasnika na prilaznim cestama marijanskim svetištima (na području Sinja, Aljmaša, Trsata, Marije Bistrice, Krasnog..) Podsjećamo vozače da izuzetno oprezno voze uz kolone hodočasnika, osobito na nepreglednim dijelovima cesta, izbjegavaju pretjecanje i maksimalno prilagode brzinu. Hodočasnike podsjećamo da hodaju uz desni rub kolnika te nose svjetliju odjeću, s reflektirajućim detaljima.

