Gužve na autocestama: HAK upozorava na zastoj između Karlovca i Jastrebarskog

Udarni je vikend na hrvatskim cestama. Od ranog jutra vozi se u kolonama te su mogući zastoji na većini cesta i autocesta. Promet dodatno otežava i prometne nesreće. U nastavku donosimo najnoviji izvještaj HAK o stanju na cestama.

Stanje na cestama

HAK upozorava da se na autocesti A1 na 13. km u smjeru Zagreba nalazi predmet na kolniku. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km/h.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

u smjeru mora na dionici Lučko-Bosiljevo 2 povremeno vožnja u kolonama, mogući zastoji

pojačan priljev vozila iz smjera Buzina prema NP Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km

na dionici Karlovac-Jastrebarsko u smjeru Zagreba prometna nesreća na 32. km, vozi se usporeno jednim trakom. Kolona je duga oko 2 km

kod NP Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona (do 1 km)

Foto: Hak

Foto: Hak

Foto: Hak

A2 Zagreb-Macelj

nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu)

nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

A6 Rijeka-Zagreb

nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

Istarski ipsilon

pojačan promet prema Kaštelu i Plovaniji (u smjeru Republike Slovenije)

kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona

Krčki most

nema dužih kolona u oba smjera

"Zbog promjenjivih vremenskih uvjeta informirajte se o stanju u prometu. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine", upozoravaju iz HAK-a.

