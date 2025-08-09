IZBIO POŽAR /

Gori borova šuma na Čiovu: Na terenu vatrogasci, dignut i kanader

Foto: Čitateljica Danas.hr

Za sada nema infromacija što bi mogao biti uzrok požara

9.8.2025.
16:37
danas.hr
Čitateljica Danas.hr
U uvali Racetinovac na Čiovu izbio je požar borove šume. Vatrogasci su dojavu dobili oko 14.30 sati. 

Na mjesto požara odmah su stigli vatrogasci iz Okruga, Slatina i Trogira, a u pomoć je pozvan i kanader, piše Dalmacija danas

Za sada nema infromacija što bi mogao biti uzrok požara.

