Gori borova šuma na Čiovu: Na terenu vatrogasci, dignut i kanader

U uvali Racetinovac na Čiovu izbio je požar borove šume. Vatrogasci su dojavu dobili oko 14.30 sati.
Na mjesto požara odmah su stigli vatrogasci iz Okruga, Slatina i Trogira, a u pomoć je pozvan i kanader, piše Dalmacija danas.
Za sada nema infromacija što bi mogao biti uzrok požara.
