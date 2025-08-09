Gori borova šuma na Čiovu: Na terenu vatrogasci, dignut i kanader

U uvali Racetinovac na Čiovu izbio je požar borove šume. Vatrogasci su dojavu dobili oko 14.30 sati.

Na mjesto požara odmah su stigli vatrogasci iz Okruga, Slatina i Trogira, a u pomoć je pozvan i kanader, piše Dalmacija danas.

Za sada nema infromacija što bi mogao biti uzrok požara.

