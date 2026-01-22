Nevin proveo 38 godina u zatvoru zbog silovanja i ubojstva Diane: Ponovno pokrenuli istragu

U ljeto 1986. godine, britanski grad Birkenhead potresao je zločin koji je desetljećima urezan u pamćenje stanovnika. Diane Sindall, tada 21-godišnja cvjećarka, postala je žrtva brutalnog napada koji je šokirao cijelu naciju. Danas, gotovo 40 godina kasnije, njezina obitelj i dalje čeka pronalazak ubojice koji je prozvan 'Zvijer iz Birkenheada'.

Tog kobnog dana, Diane se vraćala sa svog honorarnog posla u lokalnom pubu, kojeg je prihvatila kako bi uštedjela novac za svoje nadolazeće vjenčanje. Kući je krenula u svom plavom Fiatovom kombiju koji je u jednom trenutku ostao bez goriva, piše Sky News.

Kombi Diane Sindall Foto: Policija Merseysidea

Zbog toga je Diane bila prisiljena izaći iz vozila i nastaviti pješačiti, ali nikada nije stigla kući. Njezino tijelo pronađeno je sljedećeg jutra u jednom mračnom prolazu - bila je silovana i divljački pretučena do smrti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

38 godina nepravde

Nakon što je tijelo pronađeno, policija je uhitila Petera Sullivana, tada 30-godišnjaka, koji je proglašen krivim i osuđen na doživotni zatvor. Iako je od početka tvrdio da je nevin, pravosudni sustav mu nije vjerovao.

Preokret se dogodio tek prošle godine, zahvaljujući napretku forenzičke tehnologije. Ponovljeni su testovi na uzorcima sjemene tekućine prikupljenima s mjesta zločina, koji su pokazali da DNK profil ne pripada Sullivanu.

Sullivan je tada, kao 68-godišnjak pušten iz zatvora u kojem je nevin proveo 38 godina. To je najduža pravosudna pogreška u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva.

Policija optimistična

Sada policija ponovno traga za osobom koja je ubila Diane te u suradnji s organizacijom Crimestoppers nudi nagradu od 20.000 funti za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do uhićenja i osude.

"Još 1986. godine s Diane je na mjestu zločina izuzet uzorak. Sada imamo prednost napretka u analizi DNK te smo iz tog uzorka identificirali profil muškarca", objašnjava detektivka nadzornica Rachel Wilson iz policije Merseysidea.

Wilson tvrdi da je taj uzorak sada "ključni pravac istrage" za policiju. "Moramo identificirati kome pripada ovaj DNK profil", kazala je.

Diane Sindall Foto: Policija Merseysidea

Naravno, nakon gotovo 40 godina, policija priznaje da je ubojica možda već mrtav. Ipak, službenici kažu kako ostaju "optimistični" da mogu identificirati ubojicu i donijeti pravdu obitelji Diane Sindall nakon toliko godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'