NOĆNA PUCNJAVA /

Jezivo ubojstvo nasred ulice: Policija na mjestu horora pronašla više od 20 čahura

Jezivo ubojstvo nasred ulice: Policija na mjestu horora pronašla više od 20 čahura
Foto: James Zabel/imago Stock&people/profimedia

Uz čahure metaka, na asfaltu su se nalazili razbacani komadi poderane odjeće, a policajci su po cesti rasporedili markere s brojevima i pažljivo osigurali tragove

22.1.2026.
8:08
Erik Sečić
James Zabel/imago Stock&people/profimedia
Muškarac je ubijen u pucnjavi u noći na četvrtak u njemačkom Dortmundu, a na mjestu zločina policija je pronašla više od 20 čahura, javlja Fenix.

Više hitaca odjeknulo je nedugo nakon ponoći, a policija je pojurila na teren i hitno osigurala ulicu u kojoj je izbila pucnjava. 

Hitna je propucanom muškarcu pružila pomoć na licu mjesta, a potom su ga prebacili u bolnicu gdje je unatoč naporima liječnika podlegao teškim ozljedama. 

Traje kriminalističko istraživanje

Uz čahure metaka, na asfaltu su se nalazili razbacani komadi poderane odjeće, a policajci su po cesti rasporedili markere s brojevima i pažljivo osigurali tragove.

Intenzivno se traga za zasad nepoznatim počiniteljem i radi na utvrđivanju svih detalja kako bi se rasvijetlile sve okolnosti brutalnog ubojstva. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija brutalno izbacila studente s fakulteta u Novom Sadu! 'Udarali su nas šakama'

NjemačkaUbojstvo
