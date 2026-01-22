Jezivo ubojstvo nasred ulice: Policija na mjestu horora pronašla više od 20 čahura

Muškarac je ubijen u pucnjavi u noći na četvrtak u njemačkom Dortmundu, a na mjestu zločina policija je pronašla više od 20 čahura, javlja Fenix.

Više hitaca odjeknulo je nedugo nakon ponoći, a policija je pojurila na teren i hitno osigurala ulicu u kojoj je izbila pucnjava.

Hitna je propucanom muškarcu pružila pomoć na licu mjesta, a potom su ga prebacili u bolnicu gdje je unatoč naporima liječnika podlegao teškim ozljedama.

Traje kriminalističko istraživanje

Uz čahure metaka, na asfaltu su se nalazili razbacani komadi poderane odjeće, a policajci su po cesti rasporedili markere s brojevima i pažljivo osigurali tragove.

Intenzivno se traga za zasad nepoznatim počiniteljem i radi na utvrđivanju svih detalja kako bi se rasvijetlile sve okolnosti brutalnog ubojstva.

