Cijelu Hrvatsku zahvatio je toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ističe da će subota biti sunčana i vruća, ponegdje čak i vrlo vruća. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.

Zbog iznimno visoke temperature riječka regija našla se u narančastoj boji koja predstavlja opasno vrijeme. Ostatak Hrvatske je u žutom, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.

Sunce prži od ranog jutra pa su se mnogi Zagrepčani naoružali kapama i šeširima, modnim dodacima za koje se nadaju da će ih barem mali zaštititi od vrućina. Mali dio građana spas je pak potražio uz obalu Jaruna.

Zapržilo je i u Zadru pa su gotovo svi u šetnju izašli s bocom vode, lepezama ili sladoledima, dok su neki skakali u more.

Pakleno je i na istoku države, pa su tako Osječani zaplivali u Dravi