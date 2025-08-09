STIGAO TOPLINSKI VAL /

Zgodne djevojke užarile već ionako pakleno vruću Hrvatsku
Foto: Š. Zelić/g. Jelavić/pixsell
Cijelu Hrvatsku zahvatio je toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ističe da će subota biti sunčana i vruća, ponegdje čak i vrlo vruća. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva. 

Zbog iznimno visoke temperature riječka regija našla se u narančastoj boji koja predstavlja opasno vrijeme. Ostatak Hrvatske je u žutom, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.

Sunce prži od ranog jutra pa su se mnogi Zagrepčani naoružali kapama i šeširima, modnim dodacima za koje se nadaju da će ih barem mali zaštititi od vrućina. Mali dio građana spas je pak potražio uz obalu Jaruna.

Zapržilo je i u Zadru pa su gotovo svi u šetnju izašli s bocom vode, lepezama ili sladoledima, dok su neki skakali u more. 

Pakleno je i na istoku države, pa su tako Osječani zaplivali u Dravi 

9.8.2025.
14:32
Erik Sečić
Š. Zelić/g. Jelavić/pixsell
Toplinski ValVrućineHrvatska
