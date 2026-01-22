Svećenik koji je napao Orašara objavio koliko je dobio od blagoslova: 'Znatno više nego lani'

Župa Brod koju vodi župnik Josip Tomić na društvenoj mreži Facebook prošli tjedan objavila je detalje blagoslova obitelji za 2026. godinu.

Ističe se da je blagoslovljeno 97 kuća te da su župljani ukupno doprinijeli 2.950 eura, što je znatno više nego lani: "Veliko hvala svima koji su doprinijeli novčane priloge, kao i onima koji su dali priloge u naturi za potrebe župe (meso, vino, rakija i dr.). Hvala i onima koji su prema dogovoru župnika uslužili obrocima (marendom i ručkom)".

"Pridržavanjem običajnih propisa, poštivanjem svojih hrvatskih običaja pokazujemo da čuvamo svoj identitet kao Hrvati i katolici, te svi zajednički doprinosimo rastu naše župne zajednice u Brodu, koja iako mala, raštrkana u 30 sela na mnoštvu brjegova i po dolinama, čini Kristovo stado okupljeno oko naše župne crkve, majke i čuvarice brojskog kraja. Bog neka svima uzvrati", piše u objavi i dodaje se da su naknadni blagoslovi za one koji nisu bili kod kuće mogući po dogovoru sa župnikom.

Novac na tanjuriću

Kao što se vidi na priloženoj fotografiji, novac je u jednoj kući stajao na tanjuriću, a ne u kuverti, što je u skladu s uputama koje je župnik poslao prije blagoslova. Uz novčani dar na tanjuriću, također je navedeno da je potrebno pripremiti bijeli stolnjak, posijano božićno žito ili neki božićni ukras, blagoslovljenu trokralsku vodu i grančicu i dvije svijeće uz raspelo na stolu koje moraju gorjeti kod blagoslova. "Novčani dar nije obvezan, niti je važan iznos, te kao takav nije uvjet za blagoslov kuće", stajalo je u objavi.

"Župnika se u blagoslovu ne nudi ni jelom ni pićem osim ako sam zatraži. Ako netko želi može darovati župniku za potrebe pojedine župe piće (rakiju, vino) ili suho meso, koje će se poslužiti o radnim akcijama ili župnim proslavama, ali to NIJE obveza", također je pisalo.

"Kućedomaćin ima svećenika dolično dočekati pred kućom s tim da televizijski i radio prijemnici moraju biti ugašeni, a svi ukućani okupljeni oko obiteljskog stola za blagoslov, dolično odjeveni. Psi moraju biti na vezu odnosno van prostora koji se blagoslivlja", navela je župa.

Svađa s Orašarom

Podsjetimo, župnik je javnosti postao poznat nakon što je u studenom prošle godine Orašara u Brodu na Kupi proglasio izvorom zla i zatražio da ga se makne. "Hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje prije Božića jer se isto ne uklapa u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića", ocijenio je tada Tomić. Od vlasti je zatražio da se ukras makne, a ako se to ne dogodi, pozvao je vjernike da to učine sami.

Međutim, nekoliko dana kasnije ispričao se nakon što ga je nazvao riječi nadbiskup mons. Mate Uzinić. "Nakon razgovora s nadbiskupom Matom upoznat sam s time da je moja objava, osobito njezin ton, izazvala nemir u dijelu javnosti te da su je neki doživjeli kao napad na sekularnost i ustavotvornost države", naveo je Tomić u objavi na Facebooku.

"U svojoj sam objavio koristio neprimjeren ton i izraze koji su mogli ostaviti dojam da dajem direktive gradskoj vlasti ili pozivam vjernik na građanski neposluh vlastima", dodao je tada Tomić.

