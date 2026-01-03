Svećenik kojem je smetao Orašar, opet zgrozio javnost: Ovo su njegova pravila za blagoslov kuća

Župnik Josip Tomić, župnik župe Brod kojem je u studenome smetao Orašar, opet je iznenadio javnost. Ovoga puta radi se o uputama koje je svećenik poslao župljanima prije blagoslova kuća. Obavijest se odnosi na mjesta Brod na Kupi, Kuželj, Plešce i Turke.

Može se darovati rakija, vino, suho meso

"Blagoslov počinje u pravilu iza 8 sati, a završava oko 17 sati, a ovisno o obvezama župnika. Župnika se u blagoslovu ne nudi ni jelom ni pićem osim ako sam zatraži. Ako netko želi, može darovati župniku za potrebe pojedine župe piće (rakiju, vino) ili suho meso, koje će se poslužiti o radnim akcijama ili župnim proslavama, ali to NIJE obveza.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za blagoslov je POTREBNO pripremiti:

bijeli stolnjak

posijano božićno žito ili neki božićni ukras (jabuka, sjeme žita, češnjak ili slično po običaju sela)

blagoslovljenu trokralsku vodu i grančicu

dvije svijeće uz raspelo na stolu koje moraju gorjeti kod blagoslova

novčani dar na tanjuriću (ne u kuverti).

Novčani dar nije OBVEZAN, niti je važan iznos, te kao takav nije uvjet za blagoslov kuće."

Kućedomaćin ima svećenika dolično dočekati pred kućom, s tim da televizijski i radio prijemnici moraju biti ugašeni, a svi ukućani okupljeni oko obiteljskog stola za blagoslov, dolično odjeveni. Psi moraju biti na vezu, odnosno van prostora koji se blagoslivlja.

U svezi blagoslova primjenjuju se svi važeći crkveni propisi - kućanstva koja ne prime blagoslov kuće nemaju pravo na župno zajedništvo, npr. zvonjenje, sprovod pokojnika, krštenje djeteta, vjenčanje i slično", stoji u obavijesti.

Župnik je na kraju objave dodao i sljedeće: 'P. S. Malo sam zakasnio s objavom, ali nas "prate" pa sve informacije možete pročitati i na nekim portalima.'

Tražio uklanjanje orašara

Podsjetimo, župnik je na svom Facebook profilu u studenome objavio: "Orašar je simbol zla i nema što tražiti u naselju uoči Božića". Tražio je tada uklanjanje kipa s trga u Brodu na Kupi jer smatra da "hrvatski kulturni krug ne previđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića jer se isto ne uklapa u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića".

Pozivao je nadležne da uklone postavljeni ukras, a u slučaju da se to ne dogodi, pozvao je vjernike da ga sami maknu. Na kraju svega ipak se ispričao.

POGLEDAJTE VIDEO: Župnik zbog jednog poziva promijenio ploču o Orašaru: Ovaj čovjek mu je objasnio neke stvari