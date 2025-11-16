Težak napad na Orašara kod Delnica, oglasio se župnik: 'Taj lik je simbol zla!'

Iz Župe Kupske doline kod Delnica oglasili su se na svom Facebook profilu zbog figure Orašara u Brodu na Kupi. Župnik Josip Tomić pozvao je na uklanjanje kipa orašara s trga jer smatra da taj "simbol zla" nema što tražiti u naselju uoči Božića.

"Ovožupni ured u Brodu smatra sablažljivim i opasnim za javno ćudoređe postavljanje sadržaja koji ne pripadaju hrvatskoj uljudbi i identitetu i to u vremenu još prije svetog vremena adventa. Ističemo da hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića, jer isto onda poništava i ne uklapa se u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića.

Ovaj ukras, tzv. orašar ne pripada hrvatskim i katoličkim načinima ukrašavanja javnih prostora za Božićno doba već je dio okultne i trgovačke prakse kojom se s javnih mjesta uklanja Onaj koji je smisao proslave Božića, Isus Krist čije rođenje slavimo", stoji u objavi na Facebooku.

'Simbol zla'

"Orašar", simbol zla, nema nikakve povezanosti s Božićem. Tražimo od odgovornih da isti ukras uklone s područja Župe Brod, a u suprotnom pozivamo župljane da ga uklone, bez oštećivanja, kako bi mogao biti predan onima koji su ga postavili.

Vjera traži i javno iskazivanje, a kao vjernici pozvani smo ukloniti sve ono iz javnog prostora što remeti naš hrvatski i katolički način proslave Božića.

Oni koji ovaj ukras smatraju načinom "proslave" Božića, mogu ga slobodno uzeti svojoj kući i u svojoj kući slaviti bilo što osim Božića, čiji ovaj zli lik nije simbol ni obilježje", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Manija je opet počela, evo po čemu će ovogodišnji Orašar biti drugačiji