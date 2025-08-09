Pogledajte gužve na hrvatskim cestama i granicama: Prometne nesreće stvaraju probleme

Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrata i Delnice kroz tunel Sleme smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni, javlja HAK.

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje na dionicama Gospić- tunel Sveti Rok-čvor Rovanjska

povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika

usporeno u kolonama uz povremene zastoje u smjeru Zagreba vozi se na dionicama čvor Rovanjska- tunela Čelinka, Karlovac-čvor Lučko

pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km.

A2 Zagreb-Macelj:

pred naplatom Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je oko 1,5 km, povremeno se zatvara tunel Frukov Krč

na dionici Krapina-Đurmanec zabrana je prometa za autobuse i teretna vozila.

A3 Bregana-Lipovac (i zagrebačka obilaznica):

usporeno se vozi između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca

pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km

A6 Rijeka-Zagreb

na dionici Delnice-Vrbovsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama.

A7 Rupa-Rijeka:

između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka kolona je oko 2 km

preporuka izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za odredište Crikvenica/Novi Vinodolski

Istarski ipsilon:

pojačan je promet između čvora i tunela Učka u oba smjera, povremeno su kolone i zastoji.

Krčki most:

kolona u smjeru otoka oko 4 km.

Jadranska magistrala (DC8):

zastoji su i kolone na prilazima turističkim središtima osobito na dionicama Crikvenica-Novi Vinodolski, Zadar-Biograd na Moru, Trogir-Split-Omiš, Baška Voda-Makarska, Zaton-Dubrovnik-Cavtat

Državna cesta DC1:

zastoji i kolone kraj Udbine

Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će u nedjelju, 10. kolovoza, od 12:00 do 23:00 sata.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11.listopada);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);

DC200 u Višnjanu (do 20. rujna);

DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026).