NA RUBU BIJESA /

Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'

Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'
Foto: Čitatelj Danas.hr

Kaže, ovakve prizore vidi već od dva ili tri ujutro

9.8.2025.
13:11
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Čitatelj Danas.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Javio nam se ljuti čitatelj koji nam je poslao noćne slike s plaže u Tučepima. Iako je noć, na bali su udarene "rezervacije" i nema mijesta ni za lijeka. 

"Sav hlad zauzeli su iznajmljivači ležaljki. Poslagali su ih u dva reda, kao za kraljeve postavljeno...", rekao nam je. 

Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'
Foto: Čitatelj Danas.hr

Kaže, ležaljke znaju biti postavljene već i u gluho doba noći - oko 2 ili 3 sata. Fotografije i snimke koje nam je poslao, snimio je u 4.45 u noći. 

Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'
Foto: Čitatelj Danas.hr

Situaciju oko ležaljki mjesta na plaži nazvao je "napetom". 

Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'
Foto: Čitatelj Danas.hr

Imate li slična iskustva? Pošaljite svoju priču na portal@rtl.hr

TučepiPlažaTurizamGužva
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA RUBU BIJESA /
Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'