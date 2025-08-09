Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'

EMOTIVNI TRENUCI /
Grom iz vedra neba! Brat kapetana Bekavca: 'Nazvao je suprugu ispred vrata, ona nije znala...
Kaže, ovakve prizore vidi već od dva ili tri ujutro
Javio nam se ljuti čitatelj koji nam je poslao noćne slike s plaže u Tučepima. Iako je noć, na bali su udarene "rezervacije" i nema mijesta ni za lijeka.
"Sav hlad zauzeli su iznajmljivači ležaljki. Poslagali su ih u dva reda, kao za kraljeve postavljeno...", rekao nam je.
Kaže, ležaljke znaju biti postavljene već i u gluho doba noći - oko 2 ili 3 sata. Fotografije i snimke koje nam je poslao, snimio je u 4.45 u noći.
Situaciju oko ležaljki mjesta na plaži nazvao je "napetom".
Imate li slična iskustva? Pošaljite svoju priču na portal@rtl.hr