Snimio nevjerojatan prizor u Tučepima u gluho doba noći: 'Situacije ja napeta...'

Javio nam se ljuti čitatelj koji nam je poslao noćne slike s plaže u Tučepima. Iako je noć, na bali su udarene "rezervacije" i nema mijesta ni za lijeka.

"Sav hlad zauzeli su iznajmljivači ležaljki. Poslagali su ih u dva reda, kao za kraljeve postavljeno...", rekao nam je.

Foto: Čitatelj Danas.hr

Kaže, ležaljke znaju biti postavljene već i u gluho doba noći - oko 2 ili 3 sata. Fotografije i snimke koje nam je poslao, snimio je u 4.45 u noći.

Foto: Čitatelj Danas.hr

Situaciju oko ležaljki mjesta na plaži nazvao je "napetom".

Foto: Čitatelj Danas.hr

