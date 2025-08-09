Grom iz vedra neba! Brat kapetana Bekavca: 'Nazvao je suprugu ispred vrata, ona nije znala...

Hrvatska pomorska zajednica dočekala je u subotu ujutro s olakšanjem vijest da je kapetan duge plovidbe Marko Bekavac, koji je u Turskoj bio osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi za krijumčarenje droge, napokon na slobodi i ponovno u domovini.

Njegov brat Jozo Bekavac za RTL Danas rekao je da je vijest stigla kao "grom iz vedra neba", da ni supruga kapetana nije znala da je na slobodi, da ju je nazvao doslovno pred vratima njihova doma.

"Ovo je ugodno iznenađenje, nismo se nadali. Očekivali smo da bi se to trebalo riješiti, bile su naznake da bi kroz kolovoz ili rujan bilo. Iz veleposlanstva su nas obavijestili (o sretnoj vijesti op.a), nisam imao pojma. Tek kada sam nazvao gospodina Zadru, govori: 'Pušten je.' Ja govorim: 'Je li moguće, ne možeš vjerovati.'

Puštanje na slobodu konačno

Kaže, njegovo puštanje na slobodu konačna je presuda. "Njihovo tužiteljstvo ukinulo je presudu zbog grešaka u proceduri i tko zna čemu još. Bilo je pitanje hoće li predmet vratiti na suđenje ili će ga pustiti. Odvjetnik je rekao da ga puste, da tu nema nikakvo suđenje, da su pogriješili, očito su to shvatili."

Potvrđuje da je djelovala i tiha diplomacija, više puta zahvalio se Vladi i Ministarstvu vanjskih poslova, potom Sindikatu pomoraca, odvjetnici i drugima." Učinili su sve da mu se pomogne i izvuče iz zatvora. Bez njih ja ne znam kako bi sve to završilo".

Slaže se sa sindikatom da ovo nije prvi slučaj kriminalizacije pomoraca zbog zapovjedne odgovornosti.

Progovorio o apsurdu

"I to je apsurd jer on je napravio sve što treba, poduzeo sve mjere, tražio od kompanije kamere, dodatne zaštitare. Podijelio memorandume posadi jer je upozorio da je to opasna luka gdje se šverca droga i da je to na najnižem stupnju sigurnosnom, ta luka. On je sve napravio i obavijestio kompaniju, ali očito je to igra u kojoj su uključeni krijumčari, on je upao u mrežu i završio kako je završio. Dobro je skončalo, a moglo je, po meni, biti tragično da je ostao u zatvoru – ne znam kako bi završilo", rekao je brat kapetana Bekavca.

Braća se još nisu čula, Jozo je rekao da se čuo sa suprugom svog brata. "Rekla je da je u redu i da je dobro, da je malo išao da uhvati dojmove, da se smiri. Nije ni njemu jasno što se desilo. Njegova supruga također nije znala, ona je iznenađena. On je nju nazvao ispred vrata, mislila je da zove iz Turske, ostala je u nevjerici. Svi smo ugodno iznenađeni, vijest je to za nevjerovati", prepričao nam je.

Imao je i poruku za svog brata: "Nek slavi novi rođendan, svi smo sretni kao i on i, po meni, ovo je velika pouka za život – da treba paziti gdje ide. Ali takva mu je sudbina bila, ne može se to predvidjeti, nitko nije znao da ide tamo gdje će pasti. Srećom, sve se završilo dobro."

