DOMOLJUBLJE NA DJELU /

Dida Iko dirnuo naciju: Besplatno ustupio zemljište za 400 auta za Thompsonov koncert, Bulj mu uručio zahvalnicu

Foto: Miro Bulj Facebook

Dida Iko u ime svih građana Sinja, hvala Vam što ste primjer istinske sinjske gostoljubivosti, napisao je Miro Bulj

7.8.2025.
17:46
danas.hr
Miro Bulj Facebook
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj danas je posjetio Ivana Klarića  dida Iku, čovjeka koji je na nedavnom koncertu Marka Perkovića Thompsona oduševio sve nesebičnim potezom: ustupio je svoje privatno zemljište za parkiranje više od 400 automobila  - potpuno besplatno.

Bulj mu je osobno uručio zahvalnicu Grada Sinja, a posebno su dirnuli citirani stihovi iz Thompsonove pjesme "Moj dida i ja", 

Gradonačelnik Bulj sve je popratio emotivnom objavom na Facebooku,:

"Dida Ika hvala Vam u ime cijelog naroda Sinja što ste pokazali kako izgleda istinska sinjska gostoljubivost

Danas sam posjetio dida Ivana Klarića - Iku i uručio mu Zahvalnicu u ime cijelog puka grada Sinja za nesebičnu pomoć posjetiteljima grada Sinja tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona, kada je bez naknade ustupio vlastito zemljište za parkiranje više od 400 automobila 

Dida Ika je ovim činom pokazao ono najbolje u Sinju srdačnost, gostoljubivost i domoljublje 

“Poštenim putem ići

bit će teško znaj,

al samo ćeš tako stići

gdje je vječni sjaj”

Dida Iko u ime svih građana Sinja, hvala Vam što ste primjer istinske sinjske gostoljubivosti."

Ova gesta naišla je na brojne pozitivne komentare na društvenim mrežama, a mnogi građani ističu kako su upravo ovakvi ljudi poput dida Ike temelj zajednice – samozatajni, skromni i uvijek spremni pomoći.

Pogledajte video: Onima koji nisu bili na koncertu, možda je ovo promaknulo: 'Možete fućkati koliko god hoćete'

Foto: Rtl Danas

 

