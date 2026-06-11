Žestoka kritika na račun HDZ-a: 'Dijeli novac šakom i kapom, a onda to plaćaju građani'

Zastupnik Damir Barbir (Centar) kritizirao je u četvrtak Vladu zbog visoke stope inflacije te kao rješenje istaknuo smanjenje državne potrošnje, odnosno smanjenje broja zaposlenih na, kako je rekao, "izmišljenim radnim mjestima" u javnom sektoru.

"Ministar Ćorić rekao je da je inflacija u dobrom trendu, a inflacija je na 5,2 posto. To je kao da na Svjetskom prvenstvu izgubimo od Engleske 6:0 pa od Paname 5:0 i kažemo da je to jako dobar trend", rekao je Barbir iznoseći stajalište na slobodnu temu.

Za inflaciju je okrivio HDZ koji prije izbora, kako je kazao, dijeli novac "šakom i kapom", "kome treba i ne treba", a onda to plaćaju svi građani iduće četiri godine.

Rješenje je, navodi Barbir, u smanjenju državne potrošnje. "Svatko od nas zna četiri, pet HDZ-ovaca koji rade na izmišljenim radnim mjestima - zamjenik zamjenika, zamjenik pomoćnika, zamjenika savjetnika, a kad bi ih otpustili 10.000, tri posto ljudi zaposlenih u javnom sektoru, tada bi se oslobodilo 500 milijuna eura, što bi bilo za svaku obitelj 520 eura više godišnje ili 500 eura za svakog našeg umirovljenika. Ne govorim tu o medicinskom osoblju, učiteljima i sličnima, njima se trebaju podići plaće, ali upravo na temelju oduzimanjem od onih izmišljenih radnih mjesta na kojima rade HDZ-ovci", rekao je.

SDP-ov Mišel Jakšić podsjetio je da je premijer Andrej Plenković još prije tri godine proglasio pobjedu nad inflacijom, a da smo danas šampioni po inflaciji u eurozoni.

Radić (HDZ) o izgradnji novog KBC-a Osijek

HDZ-ov Ivan Radić, inače gradonačelnik Osijeka, pohvalio se skorašnjom izgradnjom novog KBC-a Osijek, nazvavši ga najvećim projektom na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije od hrvatske samostalnosti.

"KBC Osijek je u ovom trenutku paviljonska bolnica izgrađena prije 150 godina, bila je najmodernija bolnica na jugoistoku Europe, a danas, zahvaljujući Vladi, imamo priliku ponovno izgraditi zdravstvenu ustanovu koja će biti među najmodernijima u ovom dijelu Europe", rekao je.

Kazao je da će novi KBC omogućiti kvalitetniju zdravstvenu skrb za gotovo milijun stanovnika istočne Hrvatske te pridonijeti privlačenju i zadržavanju liječnika i drugog medicinskog osoblja.

Barbir je pozdravio izgradnju osječke bolnice, ali je upozorio da u Splitu još nije dovršen projekt KBC-a čija izgradnja traje desetljećima.

Radojčić (Možemo!) i Paus (IDS) upozoravaju na uništavanje prirode

Dušica Radojčić (Možemo!) upozorila je na primjere uništavanja prirode, navodeći betonizaciju zelenih površina i krčenje šuma u Osijeku, Rijeci, Makarskoj, Korčuli, Medulinu, a Ante Milos (IDS) na štete koje nastaju zbog neovlaštenih off-road vožnji motocikala i drugih terenskih vozila po šumskim i poljskim putovima, posebno u Istri.

Nezavisni Josip Jurčević govorio je u slobodnom govoru o utjecaju umjetne inteligencije na društvo. "Radi se o tome da će stroj u doslovnom smislu ukinuti smisao postojanja čovjeka. Pucaju ustrojstva dosadašnjeg svijeta, pa se i Sveti Otac uključio u tu raspravu", rekao je.