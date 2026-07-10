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Kozice 23 eura, lignje 25, hobotnica 18: Provjerite cijene u ribarnici

Kozice 23 eura, lignje 25, hobotnica 18: Provjerite cijene u ribarnici
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Šibenska ribarnica i ovog je petka privukla brojne kupce bogatom ponudom svježe ribe i morskih plodova. Unatoč ljetnoj sezoni i visokim temperaturama, interesa nije nedostajalo, a brojni građani već su u jutarnjim satima obišli štandove u potrazi za svježim namirnicama.

U ponudi su se danas našle lignje po cijeni od 25 eura za kilogram, kozice su se prodavale za 23 eura, dok je raslinski cipalj bio među povoljnijim izborima s cijenom od 6 eura po kilogramu.

Za kilogram hobotnice trebalo je izdvojiti 18 eura, brancin se prodavao po 14 eura za kilogram, a romb je dosegnuo cijenu od 30 eura za kilogram.

Kako je ovog jutra izgledalo na šibenskoj tržnici pogledajte u fotogaleriji

10.7.2026.
18:56
danas.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
šibenikRibarnicaRiba
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