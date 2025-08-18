Užas na jugu zemlje: Pokosio pješakinju, preminula na mjestu nesreće

U Runovićima, na županijskoj cesti ŽC-6170, oko 19 sati dogodila se teška prometna nesreća. Osobno vozilo oborilo je pješakinju koja je, nažalost, preminula na mjestu događaja. Očevid vodi zamjenica općinskog državnog odvjetnika, objavila je Dalmacija danas.

Također, na državnoj cesti D8, na trogirskoj zaobilaznici, oko 21.10 sati sudarili su se dva vozila.

Jedna je osoba prevezena u bolnicu, a cesta je trenutačno zatvorena za promet koji se preusmjerava preko Trogira.

