Bačvice prepune kupača: Splićani i turisti spas od toplinskog vala pronašli u moru

Visoke ljetne temperature i toplinski val koji je zahvatio splitsku regiju ispunili su jednu od najpoznatijih gradskih plaža. Bačvice su prepune kupača koji osvježenje od vrućina traže u moru, a brojni Splićani i turisti slobodno vrijeme provode uz obalu.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), za splitsku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog toplinskog vala. Očekuje se da će maksimalna dnevna temperatura prijeći 34 Celzijeva stupnja.

DHMZ upozorava građane da budu na oprezu zbog visokih temperatura koje mogu predstavljati zdravstveni rizik, osobito za osjetljive skupine stanovništva, među kojima su starije osobe i mala djeca.

Liječnici i nadležne službe preporučuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unos dovoljno tekućine te zaštitu od izravnog sunčevog zračenja. Oni koji su ipak odlučili potražiti osvježenje na plažama trebali bi voditi računa i o visokom UV zračenju te izbjegavati dulji boravak na suncu bez odgovarajuće zaštite.

Današnju atmosferu s Bačvica pogledajte u fotogaleriji.