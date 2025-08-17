Hrvatskom planinaru pozlilo dok se penjao na Veliki vrh: Izgubio svijest i preminuo na licu mjesta

U subotu rano poslijepodne hrvatskom planinaru (57) pozlilo je tijekom uspona prema Velikom vrhu u Sloveniji. Najprije je sjeo, a zatim izgubio svijest. S reanimacijom su započeli slučajni prolaznici, a kasnije ju je nastavio liječnik, no planinar je nažalost preminuo na mjestu događaja, javlja 24ur.

Slovenska gorska služba spašavanja iz Brnika, u kojoj je bio i policajac gorske jedinice, zaprimila je poziv u pomoć u subotu oko 13.45 sati.

"Prema dosad prikupljenim informacijama, planinar je do planinarskog doma na Kofcama stigao s obitelji. Tijekom uspona prema Velikom vrhu pozlilo mu je, sjeo je, a potom izgubio svijest. Reanimaciju su započeli prolaznici, a nastavio liječnik iz helikopterske ekipe gorske službe spašavanja. Nažalost, unatoč dugotrajnoj reanimaciji, planinar je preminuo na mjestu," priopćila je Policijska uprava Kranj.

Okolnosti upućuju na to da je smrt nastupila uslijed zdravstvenih problema.

U akciji su sudjelovali i gorski spašavatelji GRS-a Tržič, a policajac iz gorske jedinice obavio je očevid. Tijelo preminulog planinara helikopterom Slovenske vojske prevezeno je u dolinu, gdje je policija preuzela postupak.

O događaju će biti obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

POGLEDAJTE VIDEO: ​Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju