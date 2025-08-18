Zelenski se pojavio u Bijeloj kući: Opet je pažnju ukralo ono što je obukao

Predsjednik Donald Trump dočekao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući uoči njihova bilateralnog sastanka.Ukrajinski predsjednik stigao je odjeven svečanije nego inače, ali ipak nije obukao odijelo i kravatu, javlja CNN.

Ranije je jedan europski dužnosnik rekao za CNN da je izbor odjeće Zelenskog bio tema razgovora između američkih i ukrajinskih dužnosnika uoči sastanaka u Bijeloj kući. Dužnosnik je naveo da je Trumpova administracija sugerirala kako Zelenski ne bi trebao doći u svojoj standardnoj vojnoj odori.

Foto: Screenshot

Na meti kritika

Odjeća ukrajinskog predsjednika postala je predmet kritika tijekom njegovog neuspješnog sastanka u Ovalnom uredu s Trumpom u veljači. Kada je ukrajinskog čelnika dočekao u Bijeloj kući, Trump je sarkastično dobacio: "Danas je dotjeran."

Kada je, tijekom izjava za medije u veljači, jedan novinar pitao Zelenskog zbog čega ne nosi odijelo, ukrajinski predsjednik mu je odgovorio isto što ponavlja od početka ruske invazije: da će nositi vojnu odoru sve dok u Ukrajini ne zavlada mir.

Tražeći sredinu između odijela i svoje uobičajene odjeće, Zelenski je u ponedjeljak stigao u Bijelu kuću u crnoj košulji i crnoj jakni. Činilo se da je riječ o istom, svečanijem kompletu koji je nosio na sprovodu Pape Franje u Vatikanu u travnju, kao i na samitu NATO-a u Nizozemskoj u lipnju.

Tijek sastanka u Bijeloj kući možete pratiit uživo OVDJE.