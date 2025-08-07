Zelenski postavio tri ključna zahtjeva Putinu: 'Prioriteti su apsolutno jasni'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u četvrtak rekao da su njegovi ciljevi za američko-ruski sastanak na vrhu o ratu u njegovoj zemlji da Rusija prestane ubijati Ukrajince i pristane na prekid vatre.

"Prioriteti su apsolutno jasni. Prvo, kraj ubijanja i Rusija je ta koja mora pristati na primirje", napisao je Zelenski na društvenoj platformi X. Kao drugi prioritet za samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je inicirao njegov američki kolega Donald Trump, Zelenski je rekao da mora biti dizajniran tako da "vodi do zaista dugotrajnog mira". Ukrajina je u više navrata rekla da će se rješenje za rat vjerojatno pronaći na sastanku šefova država.

Zelenski je kao treći prioritet naglasio potrebu za dugoročnom ukrajinskom sigurnošću, koja mora biti uspostavljena zajedno sa Sjedinjenim Državama i Europom. Moskva je i dalje suzdržana što se tiče sastanka sa Zelenskim.

Trumpov plan

Trumpov plan uključuje najprije sastanak s Putinom, a zatim bi se proširio na trilateralan sastanak s ukrajinskim predsjednikom. Kremlj je potvrdio pripreme za samit s Trumpom, koji bi se mogao dogoditi u narednim danima. Međutim, Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov je bio rezerviran glede sastanka sa Zelenskijem.

Zelenski je kazao da će u četvrtak telefonom razgovarati s brojnim europskim partnerima, pri čemu je najprije imenovao njemačkog kancelara Friedricha Merza, dodajući da je poziv već zakazan. Također, bit će "u kontaktu s kolegama iz Francuske i Italije". Rekao je da će se u četvrtak odviti i komunikacija na razini savjetnika za nacionalnu sigurnost. "Ukrajina nikada nije htjela rat i radit će prema miru što je produktivnije moguće", napisao je Zelenski

"Glavna stvar za Rusiju, koja je započela rat, jest da poduzme stvarne korake radi okončanja svoje agresije", poručio je, dodajući da svijet može izvršiti pritisak na Rusiju kako bi osigurao da ispuni svoja obećanja.

