OBITELJ KAO OSLONAC /

Znate li kako izgleda supruga zvijezde serije "Peaky Blinders"? U braku su više od dvadeset godina

Znate li kako izgleda supruga zvijezde serije "Peaky Blinders"? U braku su više od dvadeset godina
Foto: Anthony Harvey/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nagrađeni glumac Cillian Murphy nema običaj voditi članove svoje obitelji na filmska gala druženja, no na dodjeli nagrada BAFTA u Londonu pratnja mu je bila supruga Yvonne McGuinness s kojom je u braku više od dvadeset godina

23.2.2026.
12:55
Hot.hr
Anthony Harvey/Shutterstock Editorial/Profimedia
Popularni glumac Cillian Murphy, koji je svjetsku slavu stekao ulogama u seriji "Peaky Blinders" te filmu "Oppenheimer", u nedjelju navečer stigao je na crveni tepih u dvoranu Royal Festival Hall u Londonu sa svojom suprugom Yvonne McGuinness. 

Iako je njezin suprug jedan od najcjenjenijih glumaca trenutno te dobitnik Oscara, Yvonne McGuinness živi sasvim povučenim životom, daleko od svjetla reflektora koji prate njezinog supruga, a ovaj je put 53-godišnja vizualna umjetnica zablistala uz supruga u chic satenskom kombinezonu.

Ipak, iako se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje uz supruga na svjetskim filmskim događanjima, o 53-godišnjakinji se malo zna.

Znate li kako izgleda supruga zvijezde serije "Peaky Blinders"? U braku su više od dvadeset godina
Foto: KEVIN WINTER/Getty images/Profimedia

Ljubav se rodila dok još nije bio etablirani glumac

Priča o Cillianu i Yvonne započinje 1996. godine, u vrijeme kada je Murphy bio tek glumac u usponu.

Upoznali su se dok je on nastupao u kazališnoj predstavi "Disco Pigs", koja se pokazala ključnom ne samo za njegovu karijeru, već i za privatni život. Kako je u jednom intervjuu ispričao glumac, razdoblje rada na tom filmu bilo je najvažnije za njegov život jer je tamo upoznao i suprugu i najbolje prijatelje koji su i danas uz njega.

Njihova veza, rođena na putu između pozornica, okrunjena je brakom 2004. godine, a vjenčali su se u Provansi, u Francuskoj, na idiličnom vinogradu koji je u vlasništvu njezinog oca.

Znate li kako izgleda supruga zvijezde serije "Peaky Blinders"? U braku su više od dvadeset godina
Foto: Stewart Cook for SA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Uspješna umjetnica u sjeni Hollywooda

Yvonne McGuinness cijenjena je irska vizualna umjetnica čiji rad, kako stoji na njezinoj službenoj stranici, obuhvaća "film, performans, skulpturalne i tekstilne elemente, zvuk i pisanje".

Znate li kako izgleda supruga zvijezde serije "Peaky Blinders"? U braku su više od dvadeset godina
Foto: Liam Murphy/Alamy/Profimedia

Magistrirala je na prestižnom Royal College of Art u Londonu, a u svom umjetničkom izričaju često istražuje teme pripadnosti, mjesta i zajednice kroz javne intervencije i performanse.

Dolazi iz ugledne irske obitelji, a njezin ujak, John McGuinness, poznati je irski političar.

Obitelj kao sigurna luka

Par ima dva sina, Malachyja, rođenog 2005., i Arana, rođenog 2007. godine, koji je već krenuo očevim stopama i gradi glumačku karijeru.

Nakon godina života u Londonu, obitelj se 2015. odlučila vratiti u Irsku, točnije u okolicu Dublina, što je Murphy objasnio otkrivši kako su on i supruga željeli da njihovi sinovi odrastaju kao Irci, okruženi obitelji. 

