STRAŠNA TRAGEDIJA /

Pet osoba je poginulo, a 24 su zadobile ozljede nakon što je u srijedu puknulo uže na popularnom visećem mostu u turističkom području Xia Ta na sjeverozapadu Kine.

Na uznemirujućoj snimci s lica mjesta vide se razorne posljedice urušavanja - ozlijeđeni ljudi leže na kamenitom tlu pored rijeke dok se iznad njih most naginje na stranu.

Portal Dimsum Daily javlja da je pukla jedna strana užadi, nakon čega se konstrukcija počela naginjati. Neki posjetitelji ostali su zarobljeni, dok su drugi pali na tlo. Helikopteri su pristigli na mjesto tragedije kako bi ih spasili. Očevidci navode da je pad bio strašan te da su vladale panika i zbunjenosti. Dodali su da je rijeka odnijela nekoliko osoba koje su pale u vodu.

Turistička lokacija zatvorena je nakon nesreće, a vlasti provode istragu o uzroku tragedije