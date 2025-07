Ukinut će dva državna praznika da smanje javni dug? 'Nacija mora više raditi...'

Francuski premijer François Bayrou mogao bi ukinuti dva državna praznika da bi smanjio veliki javni dug zemlje. Plan mu je "srezati" Uskrsni ponedjeljak i Dan pobjede u Europi, tako da bi to postali obični radni dani, piše The Guardian. Bayrou kaže da ostavlja mogućnost za to da se odabere neke druge praznike umjesto ovih.

Kritičari taj plan nazivaju "izravnim napadom na Francusku". Ovo je dio radikalnih mjera usmjerenih na smanjenje deficita zemlje te na jačanje gospodarstva. "Cijela nacija mora više raditi kako bi se aktivnost zemlje u cjelini povećala i kako bi se situacija u Francuskoj poboljšala. Svi će morati doprinijeti tom naporu", poručio je premijer Bayrou.

Zamrzavanje državne potrošnje

Francuski javni deficit iznositi 5,8 posto BDP-a, dok je prema propisanim pravilima Europske unije ispod tri posto. Druge mjere uključivale bi opće zamrzavanje državne potrošnje, osim za servisiranje duga i obrambeni sektor, a predsjednik Emmanuel Macron baš je za to zahtijevao povećanje za 3,5 milijardi eura sljedeće godine.

Ograničit će i troškove socijalne skrbi te smanjiti troškove zdravstva za pet milijardi eura, zadržat će mirovine na razini iz 2025. godine i smanjiti broj radnih mjesta u javnom sektoru.

Macron je lani donio odluku o raspisivanju prijevremenih izbora, što je rezultiralo nedovoljnim brojem glasova u parlamentu. Tako premijer Bayrou nema dovoljno glasova za usvajanje proračuna bez podrške ljevice ili desnice, a oni se iz raznih razloga protive njegovim prijedlozima. To bi mogao biti veliki problem za premijera jer se i njegov prethodnik suočio s prijedlogom za izglasavanje nepovjerenja.

