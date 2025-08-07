Traži se misteriozni dobitnik: Osvojio 37 milijuna na Eurojackpotu, ali se ne javlja

Slovenska Lutrija više od dva mjeseca od izvlačenja Eurojackpota čeka sretnog dobitnika koji je osvojio više od 32 milijuna eura. Međutim, od vlasnika dobitnog listića ni traga ni glasa, a rok za podizanje dobitka istječe mu 21. kolovoza.

Dobitni listić uplaćen je u svibnju na adresi Cesta Staneta Žagarja. U 42. kolu izvlačenja Eurojackpota kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 i dodatnih brojeva 7 i 12 donio je sretnom dobitniku Jackpot vrijedan 37.344.472,10 eura.

Što ako se ne javi?

Ako se dobitnik ne javi i zatraži isplatu unutar 90 dana od izvlačenja, iznos se vraća u fond Eurojackpota u skladu s pravilima. U slučaju isplate, slovenski milijunaš će biti bogatiji za gotovo 32 milijuna eura, dok će njegova općina dobiti 5.601.670,81 eura.

Ovo je druga najveća nagrada osvojena ikad u Sloveniji, piše 24 Ur. Rekorder je sretni dobitnik koji je u travnju prošle godine postao bogatiji za 60 milijuna eura.

Iako se čini nevjerojatno, nije prvi put da nagrada ne stigne do sretnog dobitnika. Nakon intenzivne, ali neuspješne potrage za dobitnikom, iznos od 1.307.522,30 eura vraćen je u fond Lotka.

