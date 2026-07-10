Djevojčica (2) umrla nakon tri i pol sata u vrućem autu: Majka traži odgovore

Dvogodišnja Brittany Nicole preminula je nakon što je oko tri i pol sata bila zatvorena u automobilu na velikoj vrućini u Hallandale Beachu na Floridi, priopćila je policija.

Djevojčica, koja je nedavno proslavila drugi rođendan, pronađena je u vozilu te hitno prevezena u bolnicu, no liječnici su mogli samo potvrditi njezinu smrt.

Kako prenosi The Sun, temperatura je toga dana dosezala 33 Celzijeva stupnja.

Majka djevojčice Cristina Lopez rekla je da je Brittany ostavila dadilji kojoj je vjerovala i s kojom ranije nije imala problema. Prema njezinim tvrdnjama, dadilja je dijete potom prepustila svojem ocu, koji ju je navodno ostavio u automobilu od 9.30 do 13 sati.

Pojedini lokalni mediji navode da je muškarac bolovao od demencije.

Majka traži odgovore

Cristina tvrdi da joj je policija rekla kako protiv dadilje i njezina oca zasad neće biti podignuta optužnica. Navodno joj je objašnjeno da je muškarac psihički bolestan te da dadilja nije imala potpisan službeni ugovor o čuvanju djeteta.

Ipak, državno odvjetništvo okruga Broward još razmatra sve okolnosti slučaja kako bi utvrdilo postoje li osnove za kaznenu prijavu. Čeka se i konačno izvješće sudskog medicinskog vještaka.

Istraga je još u ranoj fazi.

Majka tvrdi i da je policija djevojčicu pronašla oko 13 sati, ali da nju o tome nije obavijestila sve do 14.45. "Samo želim pravdu", kratko je poručila za Local10.

Za obitelj je pokrenuta i humanitarna akcija kako bi se prikupio novac za troškove pogreba koje majka ne može sama podmiriti.

"Cristina je vrlo vrijedna i skromna osoba, a zbog tuđe nepažnje izgubila je svoju jedinu djevojčicu", naveli su organizatori akcije.

Upozorenje roditeljima i skrbnicima

Policija je izrazila sućut obitelji te još jednom upozorila roditelje, skrbnike i osobe koje čuvaju djecu da prije zaključavanja vozila uvijek provjere stražnje sjedalo.

"Ovo je srceparajući gubitak i naše su misli uz obitelj djevojčice i sve koje je ova tragedija pogodila", poručili su.

Načelnik policije Michel Michel istaknuo je da samo nekoliko dodatnih sekundi može spriječiti tragediju.

"Uvijek provjerite stražnje sjedalo prije izlaska iz vozila. Samo jedan dodatni trenutak može spriječiti da još jedna obitelj doživi ovakav nezamisliv gubitak", rekao je.