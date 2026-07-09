Djeca slučajno ostala zaključana u autima: Zagrebački vatrogasci upozorili na opasnu zamku!

Zagrebački vatrogasci posljednjih su tjedana intervenirali u nekoliko slučajeva u kojima su djeca ostala zaključana u automobilima. Naglašavaju da nije bilo riječ o zaboravljenoj djeci, nego o situacijama u kojima je roditelj nakratko izašao iz vozila, a ono se potom automatski zaključalo dok su ključ i dijete ostali unutra.

Jedna takva intervencija dogodila se čak i tijekom svadbenog slavlja. U većini slučajeva vatrogasci su automobile uspjeli otvoriti posebnim alatima, bez oštećenja.

Ipak, svaka takva situacija može vrlo brzo postati opasna, osobito ljeti. Unutrašnjost automobila na visokim temperaturama zagrijava se u samo nekoliko minuta, pa je svaka intervencija utrka s vremenom.

Vatrogasci zato podsjećaju na nekoliko jednostavnih, no vrlo važnih mjera:

Prilikom svakog izlaska iz vozila ponesite ključ sa sobom, čak i ako izlazite samo na trenutak

Upoznajte se s načinom rada sustava zaključavanja svog vozila kako biste spriječili neželjeno automatsko zaključavanje