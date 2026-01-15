Stravični prizori tragedije: Vlak zdrobljen, a najmanje 32 osobe poginule

Jučer su najmanje 32 osobe poginule, a 66 ih je ozlijeđeno u teškoj željezničkoj nesreći na sjeveroistoku Tajlanda. Velika građevinska dizalica pala je na vlak koji je iskočio iz tračnica i zapalio se. Spasilački radovi na mjestu događaja se nastavljaju.

Prema AFP-u, više od 65 osoba je hospitalizirano, od kojih je sedam u teškom životnom stanju. Ministarstvo prometa naredilo je istragu o uzrocima nesreće.

Tvrtka koja je izvodila građevinske radove na gradilištu izrazila je žaljenje zbog nesreće i obećala odštetu i podršku žrtvama i preživjelima.

Nesreća se dogodila u srijedu ujutro u okrugu Sikhio, u pokrajini Nakhon Ratchasima, 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka, a vlak je putovao prema pokrajini Ubon Ratchathani.

Stravični trenuci nesreće

Jedan preživjeli, član osoblja vlaka Thirasak Wongsoongnern, rekao je lokalnim medijima da su on i ostali putnici bačeni u zrak nakon što je dizalica pala na njih.

Maliwan Nakthon rekla je za BBC Thai da je svjedočila trenutku kada se srušila dizalica. "Počeli su padati mali komadići, poput fragmenata betona", rekla je. "Nakon što su pali, dizalica se polako spustila i udarila. Snažno je udarila, a zatim je zdrobila vlak.

"Cijeli incident trajao je manje od jedne minute", dodala je.

Dizalica se koristila za izgradnju nadzemne željeznice koja je dio projekta vrijednog 5,4 milijarde američkih dolara koji podupire Kina i koji će povezati Bangkok sa susjednim Laosom - gdje već postoji brza pruga koju je izgradila Kina, a koja vodi do jugozapadne Kine.

Službeno poznata kao Bangkok-Nong Khai HSR Development for Regional Connectivity, talijansko-tajlandska razvojna tvrtka navedena je kao tvrtka zadužena za dionicu Lam Takhong-Sikhio gdje se dogodio incident.

Državne željeznice Tajlanda objavile su da tuže tvrtku. Početni trošak štete samo za vagone vlaka navodno je veći od 100 milijuna bahta (3,1 milijun američkih dolara).