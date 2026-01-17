Pogledajte kakva je grdosija zdrobila kuću: 'Odjednom se dogodio taj ogroman tresak... samo sam vrištala'

Oluja Goretti srušila je stoljetno stablo na obiteljsku kuću obitelji Hotchkiss u Cornwallu. Otac, majka, dvoje djece, njihov pas i mačka za dlaku su izbjegli smrt. Četveročlana obitelj bila je deset centimetara od smrti nakon što je ogromno drvo uništilo njihovu kuću dok je majka kupala djecu. Srušilo se na imanje, probivši krov i cijeli kat.

Emily Hotchkiss, partner Shaun i dvoje djece, Lottie (3) i Alfie (6), morali su pobjeći nakon nesreće. Staklo, lišće i prašina letjeli su po kući. Susjedi su pomogli obitelji nakon oluje Goretti koja je srušila stablo. Obitelj se sada oslanja na zajednicu u Falmouthu, Cornwall, da im pomogne preživjeti.

"Kupala sam svoju djecu od tri i šest godina kada je vjetar počeo jače puhati i čuli su se glasni udarci na našem prozoru u prizemlju gdje su ogromne grane padale s drveta“, rekla je medicinska sestra Emily (30) za NeedToKnow.

"Vodila sam djecu dolje kada se začuo jedan posebno glasan udarac s grane. Shaun je rekao da ide provjeriti našeg susjeda. Tri minute nakon što je otišao, imala sam užasan osjećaj da moram gurnuti svoju djecu u prostor ispod stepenica s našim labradorom. Zatim sam počela trčati gore po našu mačku. Stigla sam do vrha stepenica kada sam čula razbijanje stakla, vjetar kako prolazi kroz kuću, prašinu koja leti i drvo. Odjednom se dogodio taj ogroman tresak, drvo je doslovno palo kroz kuću. Samo sam vrištala i trčala niz stepenice, ali nisam mogla ništa vidjeti - prašina mi je bila u očima. Moj mali dječak je vrištao i skupili smo se blizu kaveza za pse, a grane drveta su nas gotovo probile", ispričala je i dodala da Shaun nije znao hoće li ih pronaći žive. Istrčali su van plačući.