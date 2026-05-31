Poginule dvije osobe u strašnom sudaru, grom pogodio crkvu i kuću: Prijeti nova oluja

Njemačku je pogodilo jako nevrijeme, u kojem su dvije osobe poginule. Meteorolozi upozoravaju da najteži dio nevremena tek slijedi. U saveznoj pokrajini Baden-Württemberg dvije su osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći povezanoj s olujnim nevremenom, piše fenix-magazin.de.

U teškoj prometnoj nesreći na skliskom kolniku pogođenom jakim pljuskovima u Bruchsalu, sjeverno od Karlsruhea, život su izgubile dvije osobe.

Prema službenim podacima policije, automobil je uslijed stvaranja debelog sloja vode na cesti u potpunosti izgubio kontrolu, proklizao u suprotni smjer te se izravno sudario s nadolazećim vozilom.

Na mjestu događaja intervenirale su brojne vatrogasne i spasilačke ekipe, a angažiran je i spasilački helikopter.

Upaljeni meteoalarmi

Nakon nekoliko dana visokih temperatura, dijelove zemlje zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, krupnom tučom i olujnim udarima vjetra.

Njemačka meteorološka služba izdala je crvena upozorenja za dijelove Bavarske, Baden-Württemberga, Hessena, Donje Saske i Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Meteorolozi upozoravaju na mogućnost rušenja stabala, oštećenja elektroenergetske mreže, poplavljenih cesta i podruma te opasnog akvaplaninga na prometnicama.

Grom pogodio crkvu tijekom krštenja

Nevrijeme je izazvalo i niz drugih incidenata diljem zemlje. Tijekom krštenja u crkvi svetog Pavla u Osnabrücku u objekt je udario grom, no prema policijskim informacijama nitko nije ozlijeđen.

U mjestu Melle grom je izazvao požar na krovu obiteljske kuće, a stanari su se na vrijeme uspjeli evakuirati. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 50.000 eura.

Prema prognozama, olujni sustav tijekom večeri premješta se prema jugu zemlje. Među najugroženijim područjima nalazi se i šire područje Münchena, gdje prijeti opasnost od snažnih oluja, tuče i lokalnih poplava.

Vlasti pozivaju građane na pojačan oprez i praćenje službenih upozorenja.