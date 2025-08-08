Smrt zbog gotovog obroka iz trgovine: Uzbuna diljem zemlje, otkriveno desetak slučajeva zaraze

Jedna je osoba preminula u Irskoj nakon što je pojela gotovi obrok kontaminiran bakterijom listerijom. Jedan je to od desetak potvrđenih slučajeva listerioze, bolesti koja može izazvati ozbiljne probleme, što je uzrokovalo paniku diljem zemlje i povlačenje proizvoda koji se prodaju u tamošnjim supermarketima.

Tragedija je samo jedan od niza slučajeva koji su povezani s raznim gotovim jelima irske tvrtke Ballymaguire Foods. Među kontaminiranim obrocima su lazanje, tjestenine, pite od svježeg mesa i prilozi s krumpirom koji su se prodavali u popularnim irskim trgovačkim lancima.

Istraga u tijeku

Vlasnici trgovina krenuli su u povlačenje jela s polica zbog povećane zabrinutosti za javnu sigurnost, piše Daily Mail.

Nakon samo nekoliko dana otkako se razboljela, žrtva je umrla od infekcije. Cijeli slučaj se istražuje, no zdravstvena služba HSE nije objavila detalje zbog povjerljivosti podataka.

Do 22. srpnja potvrđeno je još devetero oboljelih od listerioze. Bolest je to koju uzrokuje bakterija Listeri monocytogenes, široko rasprostranjena u našoj okolini. Prema informacijama Zavoda za javno zdravstvo, ima je u tlu, kompostu, vanjskim vodama i odvodima, na voću i povrću, ribi, mesu, peradi, mesnim prerađevinama, nepasteriziranom mlijeku i mliječnim proizvodima, stočnoj hrani.

Zaraza dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema i komplikacija, posebno kod trudnica, novorođenčadi, starijih osoba i onih s oslabljenim imunološkim sustavom. Blaži oblik zaraze uzroke simptome slične gripi s povišenom temperaturom, glavoboljom, mučninom, proljevom. No, kod osjetljivih osoba može dovesti do sepse, meningitisa ili smrti.

Povlačenje proizvoda

Zaraza se uglavnom prenosi konzumacijom hrane koja je zagađena bakterijom, rjeđe u direktnom kontaktu sa životinjama, tlom ili vodama.

Agencija za sigurnost hrane u Irskoj ističe da je povlačenje proizvoda dobrovoljno i preventivno. Deseci proizvoda spremnih za brzu pripremu proizvedenih u pogonu u Ballymaguireu povlače se iz prodaje, a potrošačima se savjetuje da ih ne jedu.

Pokrenuli smo potpuno preventivno povlačenje svih proizvoda proizvedenih u jednom od naših pogona nakon što je pronađena bakterija listerija, u sklopu provjere kvalitete", poručili su iz kompanije proizvođača. "Ballymaguire Foods je duboko svjestan da su ljudi pogođeni konzumiranjem njihovih obroka. Razumijemo zabrinutost i tjeskobu koju je to izazvalo", dodali su naglašavajući kako im je zaštita kupaca prioritet.

Obustavili su proizvodnju i, kako tvrde, poduzeli kolektivne mjere, što uključuje i potpuno čišćenje pogona.

