Seks skandal uzdrmao Kremlj: Putinov ministar u vojnom avionu vozio ljubavnicu (23)?

Seks skandal potresao je Kremlj kad se proširila priča da je visoki dužnosnik ruskog predsjednika Vladimira Putina koristio vojne zrakoplove vrijedne 100 milijuna dolara za prijevoz svoje ljubavnice Marije Šalajeve (23), piše The Sun.

Teorije su počele nakon što je Šalajeva na društvenim mrežama podijelila da je Iljušinom-76, avionom ministarstva obrane, za vikend letjela u Rostov na Donu iako je zračna luka zatvorena za sve osim vojnih zrakoplova.

Nezavisni medij Nexta navodi, iako bez čvrstih dokaza, da je ljubavnik ni manje ni više nego Andrej Belousov (66), Putinov ministar obrane. Navodno je otprije poznat kao ženskar, a njegov portret pojavljuje se na jednom videu koji je Šalajeva objavila.

Isto tako, na jednom isječku vidi se da ljubavnik ima sijedu kosu, baš kao i Belousov. "U privatnim objavama, Šalajeva aludira na to da joj je ljubavnik Belousov, novi ministar obrane Ruske federacije", navodi Nexta. Ipak, postoji i teza da je ljubavnik mlađi muškarac, koji se u jednom videozapisu pojavljuje u kratkim hlačama u stražnjem dijelu aviona.

‼️Russian Defense Minister Belousov uses military aircraft to fly with his mistress, — Russian media Russian escort Maria Shalaeva said that she flew to an airport in Rostov that is closed to civil aviation and has not received regular flights for three years pic.twitter.com/76pUKGLyjQ

Šalajeva nije htjela otkriti identitet svojeg dečka. Navela je samo da je "čovjek iz Kremlja", ali je bila uporna u tvrdnji da nije vojnik ni pripadnik ruske Savezne sigurnosne službe (FSB). Zanimljivo je da Belousov nije profesionalni vojnik i nema formalni vojni čin iako autoritetom parira vodećim ruskim generalima.

Na snimkama, koje je u međuvremenu obrisala, Šalajeva se također hvalila da joj je partner rezervirao manikuru u gradu. "Tko kaže da avione ne lete za Rostov? Lete, samo ne svi i ne za svakoga", napisala je 23-godišnjakinja u objavi. Potom je rekla da je na putovanja povela i svojeg trogodišnjeg sina Tima. "S tri godine već je letio vojnim zrakoplovom. Sjeo je u kokpit i čak je uzeo čips od pilota", ispričala je Šalajeva.

6/

This is not the first time Shalaeva has talked about trips to Rostov.



- In January of this year, the blogger published a photo from the winter Platov airport.



At the time, Maria noted that the January trip was sudden, and she had booked a manicure in Yekaterinburg, but when… pic.twitter.com/3VgzWskfhw