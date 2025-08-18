Sastanak u Ovalnom uredu ovog puta je drugačiji: Pazilo se do detalja da ne izmakne kontroli

Atmosfera u Ovalnom uredu tijekom današnjeg sastanka bila je srdačna u usporedbi s onom eksplozivnom u veljači, kada su se predsjednik Volodimir Zelenski i predsjednik Donald Trump posljednji put sastali u istoj prostoriji.

Bilo je jasno da je s ukrajinske strane posvećena velika pažnja kako bi se osiguralo da razgovori ne izmaknu kontroli.

Zelenski je Trumpu donio pismo svoje supruge i pohvalio poruku američke prve dame Melanije Trump, upućenu Putinu, o djeci koja pate tijekom rata.

Nakon što ga je potpredsjednik JD Vance u veljači optužio da je nezahvalan, Zelenski je u prvih deset sekundi svojih kratkih obraćanja riječ "hvala" izgovorio čak četiri puta.

"Hvala na pozivu i hvala vam puno na vašim naporima, osobnim naporima, da zaustavite ubojstva i ovaj rat. Hvala što koristite ovu priliku, veliko hvala i vašoj supruzi," rekao je.

Zelenski je ovoga puta obukao odijelo – očito kao ustupak Trumpovom nezadovoljstvu zbog vojne odore koju je nosio na prošlom sastanku.

Njegov izbor odjeće stvorio je i jedan trenutak opuštene atmosfere.

Za razliku od veljače, Trumpova delegacija bila je na današnjem sastanku tiha. JD Vance, državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff sjedili su na sofi u Ovalnom uredu, ali nisu se niti u jednom trenutku uključili u razgovor.

Ključni Putinov izaslanik dijeli Trumpove izjave o nepotrebnosti primirja

Sastanak se pozorno pratio i u Rusiji. Kirill Dmitrijev, ključni savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, podijelio je izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojoj umanjuje važnost primirja u Ukrajini.

Objavljujući na platformi X dok je Trump održavao konferenciju za medije s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Dmitrijev je podijelio citat američkog predsjednika: "Svi mirovni sporazumi koje sam postigao postignuti su bez primirja."

Ranije je Dmitrijev objavio: "Trajni mir naspram privremenog primirja."

Kremlj već dugo odbija zahtjeve Trumpa i drugih zapadnih čelnika da pristane na primirje u Ukrajini. Umjesto toga, inzistira na sveobuhvatnom sporazumu kojim bi se okončao rat i riješili, kako Kremlj tvrdi, "temeljni uzroci" sukoba.

Ranije je Nigel Gould-Davies, viši suradnik za Rusiju i Euroaziju u Međunarodnom institutu za strateške studije, rekao za CNN da je "duboko uznemirujuće" što je Trump odustao od zahtjeva da Rusija pristane na primirje, te da "sve više prihvaća Putinovo stajalište da se rat može okončati jedino 'sveobuhvatnim sporazumom'."

Podsjetimo, Trump je tijekom sastanka rekao kako je mislio da će ovaj rat biti lako okončati. "Želimo da rat završi, Vladimir Putin želi da završi, cijeli svijet je umoran. Šest ratova sam završio, mislio sam da će ovaj biti najlakši, ali je najteži", rekao je tom prilikom Trump.

Sporazum o trajnom miru 'ne može počivati na riječi' Putina

Sigurnosna jamstva bit će ključna komponenta svakog sporazuma o trajnom miru između Rusije i Ukrajine, izjavio je jedan bivši američki veleposlanik pri NATO-u, jer "ishod ne može počivati na riječi Vladimira Putina.

"Nicholas Burns upozorio je da ruski predsjednik "nikada ne ispunjava svoja obećanja" i da će biti na Sjedinjenim Državama i europskim državama da nastave vršiti pritisak na Moskvu kako bi ispunila svoje obveze.

"Ne mislim da se bilo koji eventualni sporazum o primirju ili miru može temeljiti na riječi Vladimira Putina," rekao je Burns.

"Zato je ova sigurnosna snaga država predvođenih Britanijom i Francuskom toliko važna za budućnost i mislim da je ohrabrujuće što su europski čelnici danas ovdje," dodao je bivši veleposlanik.

Europski čelnici, uključujući premijere Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, kao i predsjednicu Europske komisije i glavnog tajnika NATO-a, okupili su se u Bijeloj kući.

Očekuje se da će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kasnije tijekom dana.

Burns je rekao da "pritisak na Putina moraju zajedno vršiti predsjednik Trump i Europljani." Dodao je da je sastankom s ruskim predsjednikom na Aljasci u petak Trump "napustio europski stav", no da se to može preispitati tijekom današnjih sastanaka.

