Najmanje jedna osoba je poginula, a šest ih je ozlijeđeno tijekom masovnog ruskog napada dronovima i raketama na Kijev u noći na ponedjeljak.

Novinari Kyiv Independenta s terena su izvijestili da su eksplozije potresle glavni grad Ukrajine u 2.16 i 2.25 sati po lokalnom vremenu. Dodatne detonacije čule su se i par sati kasnije.

Scenes from Kyiv this morning after Russia's missile and drone attack on the city.



Russians targeted apartment buildings and shopping areas in several districts of the city, hitting a metro station where hundreds were sheltering. pic.twitter.com/abxwutEAs9