Danas je 26. dan ruske invazije na Ukrajinu

Kijev je u nedjelju navečer bio pod žestokim napadima

Do sada je u ratu poginulo 115 djece, a još 140 ih je ranjeno

Tijek događaja pratite ovdje:

Odesa pod napadom s brodova

7.48 - Ukrajinska vojska jutros izvještava o topničkoj vatri u Odesi. Objavili su kratku snimku u kojoj se, tvrde, vidi serija eksplozija koja pogađa vodu duž obale. Lučki grad nalazi se na Crnom moru u južnoj Ukrajini.

Teška granatiranja Kijeva

7.44 - Ruska vojska bombardirala je Kijev. U noći je gorio trgovački centar. Nacionalna služba za hitne intervencije rekla je a je prema prvim podacima najmanje četvoro poginulih.

Ruski ukrali pet brodova sa žitom

7.37 - Iz morske luke u Berdjansku nestalo je pet brodova s desecima tisuća tona žitarica. Očevici kažu da su ih odvezli ruski tegljači. "Stanovnici Berdjanska javljaju da je u luci bilo pet brodova. Neki od njih su bili potpuno natovareni - to vidimo iz carinskih dokumenata, neki su djelomično natovareni. Prije nekoliko dana ovi su brodovi nestali iz luke Berdjansk. Prema pričanju ljudi, otjerali su ih ruski tegljači. Tamo je bilo na desetke tisuća tona ukrajinskog žita," kaže Oleksandr Starukh, šef regionalne državne uprave Zaporižja.

Britanski obavještajci: 'Kijev i dalje glavni cilj Rusa, teške borbe sjeverno'

7.21 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je novi pregled situacije oko bitke za Kijev. Ističu da je Kijev i dalje glavni cilj ruskih snaga, te kako se na sjeveru grada vode žestoke borbe.

"Snage koje napreduju iz pravca zračne luke Hostomel na SZ zaustavio je žestok otpor ukrajinskih boraca. Glavnina snaga je više od 25 kilometara od središta grada. Usprkos nedostatku napretka, Kijev je i dalje glavni cilj i vjerojatno će tijekom idućih tjedana na prvom mjesto staviti opsadu grada", procjenjuju.

Ukrajina tvrdi da Rusi provode prisilnu mobilizaciju u Donbasu

7.00 - Ukrajinska vojska navodi da je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo u nedjelju pogodilo sedam ruskih meta - jedan avion, četiri drona i dvije krstareće rakete.

"Pozicija i priroda akcija koje poduzimaju obrambene snage nisu se značajno promijenile proteklog dana", navodi se u priopćenju. Ukrajinska vojska navodi kako se "primjećuje pad intenziteta ruskog korištenja vojnih zrakoplova", ali zato "više koriste dronove kako bi procijenili učinkovitost zračnih udara".

Ukrajinci tvrde da ruske snage u Donecku i Luhansku provode "mjere prisilne mobilizacije".

Curi amonijak u Sumijskoj oblasti, građani dobili upute za prvu pomoć

6.00 - Guverner Sumijske oblasti Dmitro Žuvitski izjavio je 21. ožujka u 4:30 ujutro po lokalnom vremenu iz kemijske tvornice Sumykhimprom iscurio amonijak nakon ruskog zračnog napada. Amonijak je bezbojan i otrovan plin oštrog mirisa koji je smrtonosan u visokim koncentracijama. Procjenjuje se da je pogođeno područje oko 2,5 km od mjesta, uključujući sela Novoselytsya i Verkhnya Syrovatka. Za stanovnike Sumija nema prijetnje. Ljudima u zahvaćenom području preporuča se da se odmah sklone pod zemlju, odu u kupaonice i upale tuševe na fini mlaz, te dišu kroz vlažni zavoj (po mogućnosti navlažen 5postotnom otopinom octene ili limunske kiseline) ako se otkrije amonijak.

Rusija traži predaju Mariupolja, stigao odgovor Ukrajine

4.00 - Nema govora o tome da će Ukrajina odustati od grada Mariupolja i položiti oružje, izjavila je u ponedjeljak rano ujutro potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. "Ne može biti govora o bilo kakvoj predaji, polaganju oružja", kazala je Vereščuk te dodala kako su o tome već obavijestili rusku stranu, prenosi portal Ukrainska pravda.

Rusija je u nedjelju zatražila od ukrajinskih snaga da polože oružje u opkoljenom istočnom lučkom gradu Mariupolj. Rusija predlaže Ukrajini da sve njezine vojne postrojbe napuste grad "bez oružja i streljiva na ruti dogovorenoj s Ukrajinom". Rusija inzistira na "službenom pisanom odgovoru" Ukrajine na prijedloge do 5 sati ujutro u ponedjeljak po moskovskom vremenu.

Stručnjaci strahuju da Rusi idu na potpuno uništenje Mariupolja

OO.OO - Stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila za RTL Danas je govorio o stanju u Ukrajini, s posebnim naglaskom na rusku opsadu Mariupolja, a komentirao je i može li itko zaustaviti rat. Teško je procijeniti do kada grad [Mariupolj] može izdržati. Ali ono što smo ranije procjenjivali, to je ključna točka njihove strategije jer se Mariupolj nalazi na prostoru koji povezuje regiju Donbas i Krim, a njegovim osvajanjem Rusi kontroliraju Azovsko more.

