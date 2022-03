Ukrajina ne može prihvatiti nikakve ruske ultimatume kako bi se zaustavilo rat, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u razgovoru za ukrajinsku radioteleviziju.

"Ukrajina ne može prihvatiti nijedan ultimatum Rusije. Prvo će nas morati sve uništiti, samo će tada njihovi ultimatumi biti ispunjeni", rekao je Zelenskij u razgovoru za Suspilne, koji je na svojoj internetskoj stranici objavio video snimku tog intervjua.

"'Mi (Rusi) postavljamo ultimatum, evo svih točaka, ispunite ih i tada ćemo zaustaviti rat': to nije ispravno, to neće dati rezultata", dodao je, istaknuvši da je "narod ujedinjen".

Iznenađen potezima Ukrajinaca

Šef Antiterorističke jedinice Lučko Marko Lukić rekao je večeras za RTL da ga čudi što su Ukrajinci odlučili pružiti otpor prosvjedom protiv Rusa te da je očekivao neku drugu vrstu otpora.

"Molotovljevim koktelima se to rješava kao u drugim dijelovima Ukrajine. Tako da sam malo iznenađen s potezima Ukrajinaca koji ovih dana pokazuju otpor. Nema mirnog prosvjeda ako ti netko na takav način ulazi u zemlju, vrši agresiju i ubija stanovništvo i ruši gradove", rekao je Lukić i naglasio da je u pitanju zločin ruskih vojnika nad civilima koji su pokazali neprihvaćanje njih kao agresora.

Spremni na maksimalnu žrtvu

Istaknuo je da se Ukrajinci neće predati tako lako. "Ali kada se vi borite za ideju vlastite države. Kada ste uvjereni da ono što činite za vlastiti narod činite s najboljom namjerom, tada je svaki od vojnika spreman na maksimalnu žrtvu", objašnjava.

"Ovakav potez ucjene s ruske strane pokazuje problem s njihove strane da se ne mogu obračunati s Ukrajincima kako su procjenjivali da će im biti lako", kaže Lukić.

Komentirajući Zelenskijevu izjavu da je već počinjen ratni zločin, Lukić se prisjetio Vukovara koji se borio tri mjeseca i nanio ogromne ljudske i materijalne gubitke protivniku. "To je pokazatelj da nakon ulaska tih okupatorskih vojsku unutar tog prostora uvijek se dogode strašni zločini. Tako da je i za pretpostaviti da se i ovdje može nešto slično dogoditi, ali nadajmo se da će razum kod ruskih vojnika nadvladati", rekao je Lukić.

Ruska strategija iscrpljivanja

Lukić procjenjuje da su se Rusi ipak odlučili ne ići ravno na Kijev već ga opkoliti i iscrpiti grad i njegove stanovnike. "Očekuje nas jedan dugi i iscrpljujući rat oko Kijeva. Vjerojatno procjenjuju da će ostale gradove lako osvojiti, a onda slijedi jedna dugotrajna borba za Kijev i potpuno odsijecanje istočne i zapadne Ukrajine", rekao je Lukić.

I dok Kremlj tvrdi da "nema osnove" za sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, Lukić kaže da Putin misli da je njemu ravnopravan za pregovore netko kao Joe Biden ili neki drugi zapadni i europski vođa.

"Zelenskij previše forsira sastanak s Putinom. Ispada kao da mu se previše nudi. Putinovo izbjegavanje samo pokazuje da on neće stati i da će svoj zadatak odsijecanja Ukrajine voditi do kraja. To treba upozoriti nas i cijeli svijet da to nije rat nekog ograničenog karaktera. Rat će trajati duže nego što je predviđeno, a ukrajinski narod treba biti spreman na žrtvu za svoju slobodu", zaključuje Lukić.

